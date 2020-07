Negli ultimi giorni sono arrivate delle notizie davvero molto interessanti per quanto riguarda il Calciomercato internazionale e italiano. Le indiscrezioni si concentrano su Lionel Messi, uno dei giocatori certamente più chiacchierati in questi giorni. Il fenomeno argentino, infatti, non ha assolutamente gradito il fatto che il Real Madrid abbia vinto la Liga e ha criticato la dirigenza per il fatto che, a suo parere, il Barcellona si sia indebolito. Messi non ha appoggiato, ad esempio, la cessione di un giocatore giovane e talentuoso come il brasiliano Arthur alla Juventus.

Sono iniziate dunque a circolare, specialmente in Spagna, delle voci sul possibile addio di Messi al Barcellona.

In particolare, nelle ultime ore, la superstar sudamericana è stata accostata anche all'Inter. Bisogna poi aggiungere che nelle scorse settimane il padre di Lionel Messi ha acquistato casa a pochi passi dalla sede dell'Inter. Questo fatto è stato interpretato dai media sportivi italiani come un indizio del possibile trasferimento del giocatore argentino all'Inter.

Mercato Inter, sogno Lionel Messi per il 2021

Stando a quanto scrive il quotidiano La Gazzetta dello Sport, Lionel Messi all'Inter sarebbe un affare difficile, ma non del tutto impossibile. Zhang vorrebbe riportare il club nerazzurro ai fasti del 2010, quando l'Inter vinse il Triplete sotto la guida di José Mourinho. Il progetto del magnate cinese è ambizioso ed è iniziato l'anno scorso con l'ingaggio di Antonio Conte in panchina.

Le difficoltà del possibile affare sono certamente quelle economiche; Lionel Messi guadagna ben cinquanta milioni di euro a stagione tra ingaggi, premi e bonus, quasi venti milioni in più del suo rivale Cristiano Ronaldo, che attualmente è il giocatore più pagato della Serie A. Inoltre, l'Inter ha speso più di centocinquanta milioni di euro nella scorsa sessione di calciomercato estivo, se si considera l'acquisto di Romelu Lukaku dal Manchester United, giocatore che è stato pagato settantacinque milioni di euro (bonus compresi).

Suning ha anche aggiunto altri venti milioni di euro lo scorso gennaio, per assicurarsi le prestazioni di Christian Eriksen.

Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, i vertici dell'Inter potrebbero mettere sul piatto una proposta al padre-procuratore di Messi, Jorge. Suning potrebbe sfruttare il fatto che la fiscalità italiana sarebbe molto più vantaggiosa di quella spagnola.

Lionel Messi all'Inter sarebbe dunque un'operazione molto simile a quella che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus nel 2018.