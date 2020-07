Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta dovrebbero ricalcare fedelmente i 22 che scenderanno in campo sabato 11 luglio alle 21:45. I padroni di casa arrivano alla sfida dopo la rimonta subita a San Siro con il Milan, un colpo duro da incassare per una squadra che fino a trenta minuti dalla fine sembrava aver messo la sua firma sullo scudetto. La squadra di Sarri invece dovrà ancora lottare per tagliare il traguardo per prima. Se Lazio e Inter faticano a trovare risultati importanti, forse è proprio l’Atalanta la squadra più pericolosa. Molto probabilmente, la Dea è l’avversario più difficile da affrontare in questo momento per i bianconeri.

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta

In vista di Juventus-Atalanta i bianconeri devono rinunciare a tre pedine costrette ai box dagli infortuni: De Sciglio, Demiral e Khedira. L’avvicinamento alla sfida è più semplice per Gasperini che, a meno di problemi dell’ultimo minuto, avrà tutta la rosa a disposizione. Nell’analisi delle probabili formazioni del match di sabato sera partiamo dalla Juve con un paio di dubbi da sciogliere in difesa. A sinistra potrebbe tornare Alex Sandro, unico giocatore di ruolo in rosa. Il brasiliano ha commesso un errore imperdonabile con il Milan, ma se sta bene è lui il titolare. Così il vero ballottaggio della vigilia è a destra, dove secondo le ultime notizie Danilo sarebbe in leggero vantaggio su Cuadrado.

Il brasiliano assicura più copertura, il colombiano è devastante quando accelera, Sarri scioglierà il nodo a poche ore dalla gara.

Per il resto tutto sembra essere fatto. Davanti a Szczesny la coppia centrale sarà formata da Bonucci e da de Ligt, al rientro dopo il turno di squalifica. In mediana Pjanic farà ancora il regista con Bentancur e Rabiot mezzali.

Il francese dovrebbe per l'ennesima volta battere Matuidi nella corsa ad una maglia da titolare, soprattutto dopo la buona gara disputata a San Siro. In attacco Cristiano Ronaldo è inamovibile insieme a Dybala, anche lui rientrato dopo lo stop del giudice sportivo. A destra Bernardeschi dovrebbe partire titolare, molto probabile la solita staffetta con Douglas Costa.

Sarri ormai ha scelto per il brasiliano il ruolo di giocatore capace di spaccare le partite nel secondo tempo e non cambierà idea sabato sera.

Palomino o Caldara? L’Atalanta ha un solo dubbio per la sfida alla Juventus

Lo stesso ruolo è stato scelto da Gasperini per Muriel, così in Juventus-Atalanta il centravanti sarà sempre Zapata con Ilicic e Gomez a giocargli alle spalle, liberi di inventare e di fare male all’avversario. Pochi i dubbi a centrocampo. De Roon, rispetto alla partita con la Samp, tornerà titolare e avrà come fido scudiero al suo fianco l’infaticabile Freuler. A sinistra l’esterno goleador Gosens, oggetto del desiderio di mezza Europa e secondo gli ultimi rumors anche della Juve.

Il mancino è uscito malconcio dal match di mercoledì sera ma dovrebbe farcela. A destra ancora spazio ad Hateboer, motorino infaticabile che è ormai il titolare sulla fascia.

In casa Atalanta resta da capire cosa succederà in difesa visto che Palomino è rientrato dalla squalifica e sarà quindi a disposizione di Gasperini. Nel terzetto davanti a Gollini l’unico sicuro del posto è Toloi, per il resto in tre si giocano due maglie. Dijmsiti sembra in vantaggio sulla concorrenza, così come Palomino potrebbe alla fine spuntarla su Caldara come centrale. Juventus-Atalanta sta per arrivare, pochi i dubbi nelle probabili formazioni di una sfida che promette grande spettacolo.