Domenica 26 luglio, con la vittoria contro la Sampdoria, la Juventus si è confermata Campione d'Italia per la trentaseiesima volta nella sua storia, ottenendo il nono scudetto consecutivo. Un traguardo importante celebrato dai giocatori: sui social sono spuntati dei video di festeggiamenti all'interno dello spogliatoio bianconero.

Diversi calciatori bianconeri hanno voluto omaggiare tale vittoria postando sui propri canali social. Uno dei più attivi sul web è sicuramente Leonardo Bonucci, che nel postare su Instagram la sua gioia per la vittoria dello scudetto ha lanciato anche qualche frecciatina.

Il post di Bonucci sulla vittoria dello scudetto della Juventus

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci sul suo account Instagram ha scritto: "Da capitano di una grande squadra. In un anno surreale. Con una pandemia. Contro tutto e tutti". Sempre nello stesso post è arrivata la stoccata alle avversarie: "Per chi voleva i playoff. Per chi credeva di poterlo vincere al nostro posto. Per chi ci ha criticato. Per chi non ci credeva più. Il mio più bello".

Un messaggio che racchiude varie frecciatine, spicca in tal senso il riferimento ai playoff e al 'chi voleva vincere al nostro posto'. Ma emerge pure orgoglio per una vittoria sicuramente difficile, anche per una corazzata come la Juventus, più forte anche della sospensione forzata del campionato.

Il post di Bonucci ha visto sorprendentemente anche il 'mi piace' di Mauro Icardi, che proprio per questo motivo è stato bersagliato sui social dai suoi ex tifosi dell'Inter.

Le celebrazioni social dello scudetto dei giocatori della Juventus

Fra i più attivi sui social nel post Juventus-Sampdoria troviamo anche il centrocampista Miralem Pjanic, che ha immortalato il momento dei festeggiamenti all'interno dello spogliatoio bianconero.

Su una successiva live su Instagram il regista bosniaco ha espresso anche tristezza per il suo addio alla Juventus. Infatti il giocatore si trasferirà al Barcellona dalla prossima stagione. Il mediano ha infatti dichiarato: "Sarà dura lasciare questo gruppo, questa squadra, la tifoseria, questo club: sarà veramente dura".

Infine il messaggio emozionante: "Vi porterò sempre nel mio cuore".

Il contributo di Pjanic però potrà ancora essere molto utile in questo finale di stagione. Dopo le due partite di campionato rimaste (contro Cagliari e Roma), la Juventus sarà impegnata in Champions League contro il Lione il 7 agosto. Se i bianconeri passeranno il turno, andranno a disputare la final eight a Lisbona.