Nella mattinata di oggi, domenica 26 luglio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per iniziare la marcia di avvicinamento in vista della gara contro la Sampdoria di stasera alle 21:45.

In casa bianconera ci sono ancora alcuni dubbi di formazione soprattutto a centrocampo. In difesa, invece, la Juventus ritroverà il suo capitano Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino tornerà al fianco di Matthijs de Ligt nel quartetto difensivo della Vecchia Signora. Insieme a loro ci saranno Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce. Nelle prossime ore Maurizio Sarri risolverà gli ultimi dubbi di formazione e soprattutto deciderà chi fra Matuidi, Ramsey e Pjanic completerà il centrocampo della Juventus.

Qualche dubbio per Sarri

La Juventus, questa sera, tornerà in campo all'Allianz Stadium per affrontare la Sampdoria. Maurizio Sarri ha qualche dubbio di formazione a causa di qualche defezione. Inoltre, ci sono alcuni giocatori che non sono al top come Gonzalo Higuain.

Il tecnico bianconero, stasera, ripartirà dal 4-3-3 e anche per quanto riguarda la porta potrebbe esserci qualche dubbio. Infatti, Szczesny è favorito su Buffon, ma non è da escludere totalmente la presenza del numero 77 juventino fra i titolari. Anche a centrocampo c'è qualche nodo da sciogliere, visto che Miralem Pjanic non è al top ed è reduce da due panchine consecutive. Il numero 5 juventino è in ballottaggio con Matuidi e Ramsey per giocare con Bentancur e Rabiot.

Al momento, il favorito per una maglia da titolare sembra essere il gallese, ma il dubbio verrà risolto solo dopo la riunione tecnica che si terrà alle 19:30.

In attacco, invece, non ci saranno novità e Sarri si affiderà ai suoi titolarissimi ovvero Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo. La Juventus, però, non potrà contare su Douglas Costa, che a Udine si è fatto male e dovrà stare fermo per qualche settimana.

Il brasiliano salterà le ultime sfide di campionato e anche gli ottavi di Champions League. Se i bianconeri proseguiranno il loro cammino europeo, Douglas Costa non sarà a disposizione nemmeno per i quarti, mentre forse avrebbe qualche speranza di rientrare per un'eventuale finale.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

I convocati della Juventus

Poco fa, la Juventus ha diramato l'elenco dei convocati per il match contro la Sampdoria. Per questa sfida, Maurizio Sarri dovrà rinunciare a Khedira, De Sciglio, Douglas Costa e Chiellini, mentre ha ritrovato Gonzalo Higuain, che però partirà dalla panchina.

Ecco la lista completa degli uomini a disposizione della Juventus: Buffon, Szczesny, Pinsoglio; Demiral, Rugani, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci e De Ligt; Ramsey, Pjanic, Matuidi, Bentancur, Rabiot e Muratore; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuain, Olivieri e Zanimacchia.