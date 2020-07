Il Calciomercato della Juventus guarda ancora al prossimo centrocampo. Dopo Arthur, continua la caccia a un regista puro e Jorginho sembra essere rimasto l’unico nome su cui puntare. L’idea Paredes del PSG non scalda le fantasie dei dirigenti bianconeri e su Tonali la concorrenza aumenta di giorno in giorno. Così il centrocampista del Chelsea, pupillo di Sarri che lo ha lanciato a grandi livelli nel Napoli, è la pista più concreta al momento.

Calciomercato Juventus: per Jorginho basterebbero 40 milioni

Il problema principale per portare a termine la trattativa di calciomercato tra la Juventus e i blues è quello del prezzo.

I londinesi hanno sempre sparato alto, quasi 60 milioni, ma secondo Tuttosport sembra che adesso la cifra stia scendendo assestandosi su 40 milioni. A deprezzare il cartellino potrebbero essere le scelte di Lampard che nelle ultime quattro partite ha relegato Jorginho in panchina. Il Chelsea sembra stia imbastendo per la prossima stagione una squadra giovane e affamata come dimostra il recente acquisto di Werner e la trattativa serrata per arrivare a Havertz. Se così dovesse essere, il regista della Nazionale italiana potrebbe davvero essere una pedina utile per fare cassa.

La Juventus segue Jorginho e adesso, con l’addio di Pjanic, ha estremamente bisogno di un regista. Bentancur ha dimostrato di poter giocare in quel ruolo, ma con il centrocampo a tre può anche fare la mezzala per sfruttare al massimo la sua capacità di inserimento.

Con un regista puro, come Jorginho, il sudamericano e Arthur sarebbero due interni di centrocampo molto tecnici, per una mediana tutta badata sulla qualità del palleggio come piace a Sarri. Discorsi tecnici e tattici importanti che potranno essere fatti solamente se l’ex Napoli dovesse davvero arrivare alla Juve.

Jorginho alla Juventus? Lampard fa il pompiere

Jorginho alla Juventus potrebbe essere uno dei prossimi colpi di calciomercato dell'estate, soprattutto se il prezzo dovesse scendere. In molti di recente hanno scritto che Paratici potrebbe proporre un prestito biennale, in stile Cuadrado, in modo da dilazionare il pagamento.

Un’ipotesi che al momento non farebbe troppo felici i blues. E poi c’è Lampard che non sembra del tutto convinto di lasciar partire il centrocampista.

Le panchine degli ultimi tempi non sarebbero secondo il tecnico dei londinesi un indizio di mercato. “So che potrà darci molto in futuro” queste le parole dell’allenatore rilasciate ieri dopo il 3-2 della sua squadra sul campo del Crystal Palace, partita in cui Jorginho è entrato solo nella ripresa. Adesso bisognerà capire che effetto hanno fatto le ultime panchine sul giocatore e se la spinta per una possibile cessione possa arrivare proprio da lui. Sarri lo riaccoglierebbe a braccia aperte e gli uomini del calciomercato della Juventus hanno già fatto partire il pressing ormai da tempo.