La Juventus, dopo aver ceduto Miralem Pjanic al Barcellona nell'ambito della trattativa che ha portato Arthur in bianconero, è alla ricerca di un regista. Il tecnico bianconero Maurizio Sarri infatti predilige davanti alla difesa un giocatore che sappia distribuire il gioco e che soprattutto lo possa fare a un tocco. L'ideale sarebbe il mediano del Chelsea Jorginho, portato a Londra proprio dal tecnico toscano la scorsa stagione nella sua unica stagione da allenatore della squadra inglese. E proprio il Chelsea negli ultimi giorni avrebbe aperto alla cessione del nazionale italiano.

Come scrive Tuttosport però, la società inglese non vuole contropartite tecniche ma solo un'offerta cash.

Sarebbe però disposta ad offrire alla Juventus un pagamento agevolato, distribuito in più anni. L'idea quindi è quella di imbastire una trattativa che ricorda nella modalità di pagamento il passaggio dell'esterno Juan Cuadrado proprio dal Chelsea alla Juventus nel 2016.

Juventus, possibile investimento a rate per Jorginho

Secondo il giornale sportivo torinese Tuttosport, la Juventus potrebbe portare Jorginho a Torino grazie ad un pagamento agevolato. In questo periodo di crisi economica, la società bianconera non sarebbe disposta ad investire in un'unica soluzione circa 35-40 milioni di euro per il centrocampista della nazionale italiana. Considerando che il Chelsea non vorrebbe contropartite tecniche per il suo giocatore, la soluzione al problema potrebbe essere una dilazione di pagamento.

Si parla infatti di una sorta di leasing per l'acquisto dell'italo-brasiliano, con pagamento di 5 milioni di euro a stagione con saldo finale da versare dopo alcuni anni. Un possibile affare che ricorda molto la trattativa che portò Cuadrado alla Juventus proprio dal Chelsea.

Di certo Jorginho tornerebbe volentieri in Italia, non solo perché avrebbe la possibilità di lavorare di nuovo con Sarri, ma anche perché la Serie A gli darebbe ancora più visibilità in vista delle convocazioni agli Europei 2021.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Jorginho potrebbe non essere l'unico acquisto della mediana per la Juventus. Si parla infatti del possibile arrivo di almeno un'altra mezzala, soprattutto se si dovessero concretizzare le cessioni di Khedira e Ramsey. I 'sogni' di mercato sono sicuramente Paul Pogba e Sergej Milinkovic Savic mentre potrebbe essere più abbordabile un investimento per il centrocampista del Lione Houssem Aouar.

Quest'ultimo infatti è valutato intorno ai 50 milioni di euro mentre i due giocatori prima menzionati hanno un prezzo di mercato superiore ai 70 milioni di euro.