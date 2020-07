L'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi è stato intervistato dal quotidiano italiano 'Il Giornale'. Tanti gli argomenti affrontati, dall'Inter di Conte fino ad arrivare alla Juventus, soffermandosi in particolar modo su Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo.

Sul tecnico pugliese ha dichiarato: "Lo stimo, ma in questa fase lo vedo un po’ presuntuoso". Secondo Tacconi questo Conte ricorderebbe molto quello "che alla Juventus è stato cacciato". Secondo l'ex portiere bianconero infatti il tecnico pugliese fu sostanzialmente mandato via dal presidente Agnelli. Ritornando poi sul Conte attuale ha infatti concluso: "Non sembra essere soddisfatto, vede sempre il bicchiere mezzo vuoto.

Non vorrei che stesse preparando il terreno per un eventuale addio".

Stefano Tacconi su Cristiano Ronaldo

L'ex portiere bianconero ha poi voluto fare alcune considerazioni anche su Cristiano Ronaldo. Secondo Tacconi il portoghese vincerà la classifica dei cannonieri in Italia considerando il vistoso calo di prestazioni di Ciro Immobile (l'antagonista principale del portoghese nella classifica del miglior marcatore della Serie A) e della Lazio. Sempre su CR7 ha aggiunto: "Se la Juventus dovesse vincere la Champions, il portoghese andrà via". Secondo Tacconi infatti in caso di successo è probabile che i bianconeri e il giocatore si mettano d'accordo per un addio, così che la Juventus possa rientrare in parte dell'investimento effettuato nell'estate 2018.

Ha poi aggiunto che se invece la Juventus non riuscisse a vincere la massima manifestazione europea, allora è probabile che Cristiano Ronaldo rimanga in bianconero un'altra stagione, per poi trasferirsi solo successivamente in America o in Cina.

Tacconi ha parlato anche delle ambizioni Champions di Juventus e Atalanta, sottolineando come possano essere due delle favorite per la vittoria finale.

Tacconi parla della Juventus

Stefano Tacconi si è poi soffermato sulla Juventus e sul lavoro portato avanti fino ad adesso da Maurizio Sarri. Ha infatti sottolineato che prima del lockdown i bianconeri erano a +1 dalla Lazio, adesso invece la Juventus si trova a +5 (con una partita in meno) sull'Inter e a +7 sulla Lazio.

In merito all'ex tecnico di Chelsea e Napoli ha invece aggiunto che attualmente non si può dire se è il tecnico giusto per la Juventus ma dipenderà da quello che riuscirà a vincere in questa stagione. Ha poi aggiunto: "Ho visto Dybala un po' svogliato".

L'ex portiere ha poi aggiunto: "Sarri ha l'attenuante che questa stagione c'è stato il coronavirus, inoltre non è facile gestire una piazza importante come quella della Juventus".