Il 2026 del Crotone non si è aperto nel migliore dei modi. Per la squadra di Emilio Longo sono arrivate due sconfitte contro Benevento e Team Altamura. Due k.o. frutto anche della poca incisività in attacco. La società rossoblù, secondo quanto riportato da IlCalcioCalabrese.It avrebbe individuato in Andrea Santarcangelo del Picerno un possibile rinforzo per gennaio. In uscita gli squali potrebbero perfezionare nelle prossime ore la cessione del difensore Riccardo Cargnelutti: il calciatore è ambito da Catania, Salernitana e Cosenza.

Crotone, si cercano rinforzi in attacco

Per rinforzare l'attacco dopo la cessione di Jacopo Murano, il Crotone starebbe valutando il profilo dell'attaccante, classe 2003, Andrea Santarcangelo. Il calciatore ha collezionato 13 presenze e 2 gol in campionato con la maglia della Leonessa ed è un elemento già noto al tecnico Emilio Longo, avendolo allenato nella precedente esperienza alla guida del Picerno. Da un ex Picerno andato via come Jacopo Murano, il Crotone potrebbe sopperire portando in Calabria un altro elemento pronto sin da subito ad entrare negli schemi di gioco dell'allenatore.

Cargnelutti in uscita: ci pensano tre squadre

Il prossimo partente tra le fila del Crotone potrebbe essere il centrale difensivo Riccardo Cargnelutti.

Titolare nelle ultime due stagioni, l'ex Giugliano sarebbe ormai prossimo a separarsi dai calabresi. Sulle sue tracce ci sarebbero tre squadre, tutte del Girone C di Lega Pro. La Salernitana, che ha già acquistato Filippo Berra dal Crotone nei giorni scorsi, il Catania che ambisce a blindare il reparto difensivo per vincere il torneo senza particolari fatiche e, nelle ultime giornate il Cosenza, prossimo avversario di campionato del Crotone.

Tempo di derby, in campo e sul mercato

Sul fronte del calcio giocato il Crotone scenderà in campo al "Marulla" lunedì 19 gennaio alle 20:30 per affrontare il Cosenza nel derby calabrese. Una sfida anche di mercato invernale visto che proprio i Lupi hanno prima superato la concorrenza del Crotone per l'acquisto del centrocampista del Siracusa, Racine Ba e ora punterebbero forte sul difensore Riccardo Cargnelutti.