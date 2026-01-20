Una donna di 48 anni è morta a causa di un'incidente stradale lungo la Statale 106 e due persone sono rimaste ferite gravemente nell'incidente. Lo scontro è avvenuto all’altezza dello svincolo di Montepaone, dove una Toyota Rav4 e una Ford Fiesta si sono scontrate.

Le dinamiche dell'incidente stradale

Il violento impatto tra i due veicoli ha causato la morte immediata della donna, che era alla guida della Toyota Rav4. I due occupanti dell’altra auto, un uomo di 46 anni e uno di 41, sono stati estratti dai mezzi dai vigili del fuoco, che hanno lavorato per diverse ore per mettere in sicurezza l'area e recuperare il corpo della vittima.

I feriti sono stati prontamente trasportati in ospedale a Soverato, dove sono stati ricoverati in gravi condizioni.

L'interruzione del traffico sulla Statale 106

L'incidente ha avuto un impatto significativo sulla viabilità della zona. La strada statale 106 è stata completamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, creando disagi per gli automobilisti. La chiusura è durata fino al termine delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata. Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza per evitare ulteriori incidenti, considerando anche il rischio di traffico intenso e il maltempo che ha caratterizzato la giornata.

Il messaggio dell'Organizzazione

"L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, profondamente scossa dal dolore, annuncia con grande tristezza che la vittima del tragico incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la SS 106, nel territorio di Montepaone (CZ), è Giovanna Militano, una donna di 48 anni. La nostra organizzazione esprime il più sincero e profondo cordoglio alla famiglia Militano per la terribile perdita della cara Giovanna e si stringe con rispetto e partecipazione al dolore dei suoi cari, degli amici e di tutti coloro che l’hanno amata".