Potrebbe entrare ben presto nel vivo il calciomercato di gennaio del Crotone. In queste giornate, archiviata la vittoria nel derby contro il Cosenza (0-2), gli squali stanno valutando quali e quanti calciatori cedere per fare quadrare i conti. Con Riccardo Cargnelutti che rimane sempre nella lista dei possibili partenti, il Crotone potrebbe dover fare i conti con l'interessamento del Foggia per Davide Di Pasquale. Il centrale, autore del primo gol nella sfida di Cosenza, sarebbe stato attenzionato nelle ultime ore dai Satanelli, tornati ambiziosi con il cambio di proprietà.

Di Pasquale, sirene da Foggia

Un ritorno di Di Pasquale al Foggia sembra al momento difficile. Il Crotone difficilmente si priverà a gennaio di entrambe i difensori centrali titolari della squadra di Emilio Longo. Di Pasquale, alla seconda stagione in Calabria, dopo qualche problema fisico è diventato uno dei protagonisti della squadra crotonese. Per lui in passato c'è già stata una militanza con il Foggia, squadra con la quale ha totalizzato 55 presenze con 4 gol. In questa stagione con il Crotone il calciatore vanta 20 presenze con 1 rete.

Crotone, tre club su Cargnelutti

A seguire invece il centrale difensivo Riccardo Cargnelutti ci sarebbero tre formazioni: la Salernitana - che ha già acquisito Berra dal Crotone -, il Catania e il Cosenza.

La formazione etnea sarebbe quella più vicina al difensore che è comunque sceso in campo nel posticipo di lunedì del "San Vito - Gigi Marulla". Una cessione non è da escludere, anche se gli squali non vogliono svendere i calciatori ma riuscire a mandarli a giocare in altre società solamente attraverso una cessione che possa essere conveniente per le casse societarie.

Le altre trattative di gennaio

In entrata poche ci sarebbero poche voci attorno agli squali crotonesi. In attacco il Crotone avrebbe attenzionato l'attaccante Andrea Santarcangelo del Picerno, punta già nota al tecnico Emilio Longo, per averla allenata nella parentesi del tecnico alla guida della Leonessa. In uscita si attendono novità per altre eventuali cessioni: da Daniel Leo, che rimane un obiettivo del Vicenza a Riccardo Stronati, poco utilizzato nelle ultime settimane. Non dovrebbero partire invece Guido Gomez e Andrea Gallo, entrambe al centro del progetto rossoblù.