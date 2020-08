La Juventus potrebbe attuare una sorta di rivoluzione della rosa durante il Calciomercato estivo. Le parole di Andrea Agnelli nel post sconfitta di Champions contro il Lione sono state un evidente segnale di come ci sia necessità di riportare entusiasmo all'ambiente bianconero, da qui la scelta della dirigenza bianconera di affidarsi a Pirlo. Con il nuovo tecnico la Juventus potrebbe attuare un restyling del roster, affidandosi a tanti giovani di qualità.

Uno degli obiettivi individuati dalla Juventus per rinforzare il proprio settore offensivo sembrerebbe essere l'esterno del Wolverhampton Adama Traoré.

Lo spagnolo di origini maliane potrebbe infatti lasciare la società inglese per una nuova avventura professionale. Come riporta calciomercato.it su indiscrezione del The Sun, gli inglesi vorrebbero almeno 77 milioni di euro per il proprio giocatore. Somma difficile da spendere in questo momento per la Juventus anche se la cifra potrebbe essere attutita dall'inserimento di contropartite tecniche.

Juventus, possibile sfida a Liverpool e City per Adama Traoré

Secondo il giornale inglese The Sun, la Juventus sarebbe dunque interessata all'esterno offensivo Adama Traoré. La società bianconera sarebbe pronta a battagliare con squadre importanti pur di accaparrarsi uno dei giocatori più interessanti della Premier League.

Il classe 1996 dovrebbe lasciare il Wolverhampton alla ricerca di un'esperienza professionale più ambiziosa. Non mancherebbe però la concorrenza per lo spagnolo, piace infatti a Liverpool e Manchester City, società che non farebbero fatica ad accontentare le richieste del Wolverhampton. Come dicevamo, la richiesta base della società inglese per Traoré potrebbe essere di 77 milioni di euro.

La Juventus potrebbe sostentarla inserendo una contropartita tecnica gradita (Aaron Ramsey) o semplicemente cedendo alcun esuberi della rosa.

Le possibili cessioni della Juventus

E a proposito di cessioni, due brasiliani potrebbero lasciare la Juventus durante il prossimo calciomercato estivo. Si tratta di Alex Sandro e di Douglas Costa.

Partenze che potrebbero garantire alla società bianconera circa 80 milioni di euro. Il terzino piace al Manchester City di Guardiola mentre l'esterno offensivo sarebbe stato individuato dallo United come alternativa principale a Jadon Sancho. Vista la difficoltà di arrivare all'esterno del Borussia Dortmund, Solskjaer sarebbe pronto ad avallare l'acquisto dell'ex Bayern Monaco. Potrebbero lasciare la Juventus inoltre Sami Khedira e Gonzalo Higuain, entrambi potrebbero infatti rescindere il proprio contratto con ricca buonuscita da parte della società bianconera.