Lunedì 24 agosto ripartirà ufficialmente la stagione 2020-2021 per la Juventus. Alla Continassa infatti prenderà il via la preparazione estiva dei bianconeri con la nuova guida tecnica di Andrea Pirlo. Intanto il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è al lavoro per cercare di allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Potrebbe esserci una rivoluzione della rosa, con tanti giocatori che potrebbero essere ceduti. Fra questi uno dei papabili a lasciare Torino è il terzino sinistro Alex Sandro, che ha mercato in Premier League e piace in particolar modo alle due società di Manchester.

La Juventus in caso di cessione conta di ricavare almeno 30 milioni dalla sua cessione. Somma che sarebbe investita sull'esterno difensivo del Bayern Monaco David Alaba.

Juventus, potrebbe arrivare Alaba dal Bayern Monaco

Secondo Calciomercato.it, la società bianconera starebbe osservando la situazione contrattuale del nazionale austriaco, in scadenza di contratto a giugno 2021. L'idea della Juventus è quella di investire su Alaba in quanto darebbe la possibilità a Pirlo di cambiare schema tattico in corsa durante le partite. L'austriaco infatti è in grado di disimpegnarsi da centrale difensivo, da esterno ma anche da centrocampista. Alaba arriverebbe però solo in caso di cessione di Alex Sandro, che potrebbe finire al Manchester City di Guardiola.

Il brasiliano potrebbe non essere l'unico a lasciare la Juventus in vista del prossimo calciomercato estivo. A rischiare la partenza sono anche Douglas Costa, De Sciglio, Rugani, Khedira, Higuain e Bernardeschi. Il centrale toscano sembrerebbe vicino all'Arsenal, che potrebbe offrire in cambio il terzino destro Hector Bellerin.

Le possibili cessioni della Juventus

A rischiare la partenza in vista del calciomercato estivo è anche il centrocampista offensivo Douglas Costa. L'ex Bayern Monaco piace in particolar modo al Manchester United, che avrebbe pronta un'offerta da 30 milioni di euro. La Juventus ne chiederebbe almeno 40 milioni così da realizzare una plusvalenza finanziaria.

Possibile destinazione Premier League anche per Federico Bernardeschi, che piace al Chelsea. La Juventus per il nazionale italiano vorrebbe ricavare almeno 30 milioni di euro. Si punterebbe alla rescissione consensuale sia per Khedira che per Higuain, legati da un contratto fino a giugno 2021 con la Juventus. Difficile però che i giocatori possano lasciare i bianconeri senza buonuscita. In ogni caso se così fosse la Juventus potrebbe risparmiare molto rispetto a quasi 30 milioni lordi di ingaggio che dovrebbe pagare in caso di permanenza a Torino di entrambi i giocatori.