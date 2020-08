Il Milan a breve potrebbe ufficializzare Zlatan Ibrahimovic e Brahim Diaz. Lo svedese, rimasto senza contratto, è pronto a firmare per un'altra stagione in rossonero. Un impatto devastante quello dello svedese al Milan, non solo dal punto di vista tecnico ma anche caratteriale. Proprio per questo la società rossonera è pronta ad offrirgli ben 7 milioni di euro a stagione. Una scelta che però non si allontana dalla strategia adottata dal Milan fin dalla scorsa stagione, ovvero quella di affidarsi a giovani di qualità. A tal riguardo il Milan avrebbe fatto passi in avanti per arrivare a Sandro Tonali, superando la concorrenza dell'Inter.

Il nazionale italiano non è l'unico ventenne seguito dalla dirigenza rossonera. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il Milan sarebbe vicino all'acquisto del centrocampista offensivo del Real Madrid Brahim Diaz. Un vero e proprio jolly offensivo, in grado di giocare dietro le punte ma anche sugli esterni. La società spagnola, inizialmente restia a cederlo a titolo definitivo, potrebbe preferire una sua partenza in prestito con diritto di riscatto.

Proprio la società inglese aveva chiesto di inserire una clausola nell'affare con il Real Madrid con il divieto per gli spagnoli di cederlo al Manchester United. Clausola che dovrebbe essere mantenuta con il passaggio di Brahim Diaz al Milan. La società rossonera spera quindi di poter ripetere con il talento spagnolo lo stesso investimento per Theo Hernandez, arrivato la scorsa stagione proprio dal Real Madrid.

Milan, l'affare Tonali

Il Milan sembra essere in vantaggio sull'Inter per Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia sembrerebbe propenso a scegliere i rossoneri. La società nerazzurra in questa fase sembra maggiormente interessata a chiudere alcuni acquisti di esperienza (Kolarov e Vidal) e a cedere alcuni giocatori (su tutti Skriniar e Brozovic).

Situazione che starebbe sfruttando il Milan, pronto a presentare un'offerta per un prestito con obbligo di riscatto. La trattativa potrebbe definirsi per una somma totale di circa 40 milioni di euro.