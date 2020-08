Il Genoa va a caccia di esperienza sul mercato. Preziosi ha messo nel mirino Juan Jesus, Llorente e Borja Valero per dare una spinta alla qualità della rosa di Maran. Il tecnico ha bisogno di rinforzi in tutti i reparti per evitare di ripetere i risultati delle annate passate. Il nuovo uomo-mercato del Grifone Faggiano si sta muovendo per rinforzare ogni reparto con profili d'esperienza. La priorità è quella di sostituire Romero, tornato alla Juventus dopo il prestito dell’anno scorso e pronto a proseguire la sua carriera all’Atalanta secondo gli ultimi rumors.

Calciomercato Genoa, il dopo Romero dovrebbe essere Juan Jesus

Il Genoa avrebbe scelto Juan Jesus e sembra che il pressing del Grifone abbia già sortito gli effetti sperati. Negli ultimi giorni Faggiano ha superato la concorrenza del Cagliari che aveva offerto 3 milioni alla Roma. I sardi sembravano poter chiudere l’affare, ma il brasiliano ha puntato i piedi rifiutando la destinazione. Così tutto è tornato in gioco e ad infilarsi tra il centrale carioca e i sardi è stato proprio il Genoa, destinazione invece gradita al ragazzo. I dirigenti genovesi stanno lavorando per cercare di strappare il giocatore ai giallorossi senza dover pagare il cartellino, soluzione ideale per Juan Jesus che così avrebbe la possibilità di strappare un contratto più ricco.

Difensore centrale con ottimi mezzi fisici e tecnici, a 29 anni è pronto per il suo terzo cambio di maglia "italiano". Dopo l’esperienza al’Inter, che lo aveva portato in Italia, e quella alla Roma, adesso il suo futuro potrebbe essere con la maglia del Grifone. Un colpo importante, con oltre 200 presenze in Serie A, Juan Jesus darebbe sicurezza a un reparto perforato troppo spesso durante la stagione.

Sognando Llorente e Borja Valero

L’idea del Genoa per la prossima stagione è quella di rifarsi il look anche in altri ruoli chiave. Fondamentale sarà acquistare un centravanti che garantisca quei gol che Pinamonti la scorsa stagione non ha realizzato. La pista più calda è quella che porta a Fernando Llorente del Napoli.

Lo spagnolo è in uscita dagli azzurri e ha molto mercato, oltre ai rossoblu su di lui ci sarebbero la neopromossa Benevento, il Parma, i francesi del Lille e gli spagnoli della Real Sociedad. Il Grifone, forte dei buoni rapporti con i campani, da cui Preziosi vorrebbe prendere uno tra Ounas e Younes, sta provando a superare la concorrenza, il problema è l’ingaggio. Il centravanti iberico guadagna 2,5 milioni a stagione, troppi per Preziosi e anche per gli altri club iscritti alla corsa. Per il momento il Napoli non sembra propenso a pagare parte dello stipendio per agevolare l’addio di Llorente, ma la situazione potrebbe cambiare quando il mercato si avvicinerà alla fine.

L’ultimo nome accostato al Genoa è quello di Borja Valero.

Il centrocampista non è più utile alla causa nerazzurra, scelta un po’ a sorpresa presa nei giorni scorsi. Lo spagnolo ha classe da vendere e i suoi 35 anni non sembrano essere un problema. Appena saputo del suo addio ai nerazzurri a parametro zero, oltre ai rossoblu anche Parma e Fiorentina avrebbero subito preso contatti per lo spagnolo. La classe non ha età, ma ovviamente ha un prezzo. Borja Valero all’Inter aveva uno stipendio da 2,5 milioni di euro, ma non avendo rinnovato il contratto, ognuno metterà sul piatto la sua offerta e sarà poi il giocatore a decidere quale scegliere.