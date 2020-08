La permanenza alla Juventus dell'argentino Paulo Dybala sarebbe stata oggetto di discussione durante il vertice di mercato tenutosi, nei giorni scorsi, tra il neo tecnico Andrea Pirlo e il direttore sportivo Fabio Paratici. Tante le squadre interessate all'argentino in caso di cessione. Giungono rumors dalla Spagna di un suo possibile trasferimento al Real Madrid e non solo, infatti, dall'Inghilterra ci sarebbe l'interessamento anche di Manchester City e Manchester United, disposti a proporre lo scambio con l'ex juventino Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, Dybala potrebbe salutare i bianconeri se non venisse raggiunto l'accordo relativo al suo compenso

Gli uomini di mercato della Juventus, secondo quanto riportato sul portale Vi Sport, potrebbero cedere durante questa campagna acquisti Paulo Dybala a fronte delle difficoltà incontrate nelle trattative per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022. L'attaccante vorrebbe il doppio dell'attuale stipendio e la società, che deve far quadrare i conti dopo l'eliminazione precoce agli ottavi di Champions League, non potrebbe permettersi attualmente di spendere tale somma. Nel caso in cui non si riuscisse a raggiungere l'accordo tra le parti, diverse squadre sarebbero interessate all'argentino.

Una di queste, il club inglese del Manchester United che sarebbe disposto, da quanto si legge su Tuttosport, a scambiare il centrocampista Paul Pogba, il francese tornerebbe volentieri a vestire la maglia bianconera. Altra squadra interessata sarebbe il Real Madrid, la quale potrebbe offrire in cambio Isco, altro centrocampista che piace molto ad Andrea Pirlo.

Invece, l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, lo vedrebbe bene come erede di Aguero, possibile quest'ultimo alla partenza. La Juventus, nel caso deciderà di mettere sul mercato la Joya, non scenderà comunque sotto i 90/100 milioni di euro.

Mercato Juventus, al momento nessuna trattativa aperta per Alvaro Morata

Secondo quanto riporta Calciomercato.com le voci di questi giorni su un possibile ritorno di Alvaro Morata in bianconero non corrisponderebbero a verità, pertanto, tra lo spagnolo e la Juventus almeno per il momento non sarebbe in piedi alcuna trattativa. L'Atletico Madrid, eliminata ieri in Champions League dal Lipsia, ritiene incedibile l'attaccante e non vorrebbe aprire nemmeno ad ipotesi di scambio con i campioni d'Italia. La società bianconera ha tanti giocatori in uscita e ne avrebbe parlato con l'Atletico, ma niente è stato avviato perché ad oggi Alvaro Morata è tra i giocatori di cui Simeone non vuole privarsi.