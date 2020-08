Il Torino sarebbe al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore, Marco Giampaolo, in vista della prossima stagione. I granata attueranno una piccola rivoluzione visto che con l'arrivo dell'ex tecnico di Milan e Sampdoria ci sarà anche una svolta dal punto di vista tattico, con il probabile passaggio dal 3-5-2 al 4-3-1-2. Un rinforzo almeno arriverà a centrocampo alla luce del grave infortunio subito a giugno da Baselli, che tornerà in campo tra gennaio e febbraio. Il nome in cima alla lista del direttore sportivo, Davide Vagnati, sarebbe quello di Karol Linetty.

Torino vicino a Linetty

Sarebbe Karol Linetty il primo obiettivo del Torino in vista della prossima sessione di Calciomercato. Il centrocampista polacco è stato lanciato nel grande calcio da Marco Giampaolo e proprio la presenza dell'allenatore sulla panchina granata sembrerebbe giocare a favore del club di Urbano Cairo. Il giocatore, infatti, avrebbe declinato le altre offerte arrivate in queste settimane, dando priorità assoluta al Toro, con la volontà di ricongiungersi con il tecnico che più di tutti ha saputo esaltare le sue caratteristiche. Il classe 1995 è molto bravo soprattutto nel ruolo di mezzala, visto che spesso è decisivo anche negli inserimenti da dietro. In questa stagione ha totalizzato ventotto presenze con la maglia della Sampdoria, mettendo a segno quattro reti e collezionando tre assist in campionato.

Con Linetty e il possibile arrivo di Lucas Biglia, che verrebbe a parametro zero essendo andato in scadenza di contratto con il Milan, il Torino avrebbe completato la propria rivoluzione a centrocampo alzando il livello sia dal punto di vista tecnica, sia dal punto di vista dell'esperienza internazionale.

La richiesta della Sampdoria

Nonostante Karol Linetty abbia chiaramente fatto intendere di volere il trasferimento al Torino, la Sampdoria non sembra disposta a fare sconti. La differenza tra le due società sembra essersi assottigliata in questi ultimi giorni. Difficile che i blucerchiati possano chiedere più di 10-15 milioni di euro, anche per la situazione contrattuale del centrocampista polacco, in scadenza a giugno 2021.

I granata sarebbero pronti a sbloccare definitivamente l'affare con l'inserimento nella trattativa di uno tra Berenguer e Iago Falque, tornato dal prestito al Genoa. Giampaolo lo valuterà nei primi giorni di ritiro ma sarebbe disposto a sacrificarlo per arrivare al suo pupillo per rinforzare la mediana. In questo modo si potrà attendere con calma il ritorno in campo di Daniele Baselli, che dovrebbe tornare a disposizione tra fine gennaio e inizio febbraio.