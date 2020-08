A seguito dell'eliminazione dalla Champions League maturata contro il Lione, l'avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è giunta al capolinea. Al momento i dirigenti bianconeri starebbero valutando chi potrebbe essere la persona giusta per condurre la squadra nella prossima stagione alla conquista del decimo scudetto di fila e soprattutto ad alzare la coppa della prima competizione europea, visto che l'ultimo titolo risale alla stagione 1995/1996. Tra i probabili sostituti ci sarebbero Simone Inzaghi, Zidane, Pochettino, Allegri e nelle ultime ore si è fatto anche il nome di Roberto Mancini.

Calciomercato Juventus, la partita contro il Lione è stata l'ultima di Sarri in panchina e ora si cerca il sostituto

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, nei prossimi giorni, dovrebbero esserci novità per quanto riguarda chi sarà il nuovo allenatore della Juventus e già oggi stesso sarebbe previsto un vertice tra gli uomini di mercato Pavel Nedved e Fabio Paratici al fine di stabilire il giusto candidato. Per il post Sarri, in cima alla lista dei possibili allenatori ci sarebbe il sogno di avere Zinedine Zidane, già da tempo accostato alla panchina dei campioni d'Italia. L'eliminazione in Champions anche del Real Madrid potrebbe facilitare una possibile trattativa. Altro nome che piace al presidente Andrea Agnelli è il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, un tentativo non andato a buon fine per portarlo a Torino fu fatto anno scorso prima dell'arrivo di Sarri.

Tra i possibili allenatori girano voci anche di un ritorno di Massimiliano Allegri o Antonio Conte in panchina. Tra i progetti di Agnelli ci sarebbe anche quello di scommettere un giorno su Andrea Pirlo come tecnico della prima squadra, ma per il momento gli è stata affidata l'Under 23 della Juventus.

Non sarebbe da escludere anche un contatto a breve con Luciano Spalletti, attualmente libero e sempre piaciuto alla società. Infine ci sarebbe l'opzione Mauricio Pochettino, anche lui attualmente senza squadra e gradito ai vertici bianconeri. Il club si starebbe dunque preparando ad una serie di valutazioni, dalle quali potrebbe partire un progetto rivoluzionario, ma da definire nel minor tempo possibile considerando che tra quindici giorni inizierà la nuova stagione.

Juventus, probabile Raul Jimenez come nuovo acquisto per l'attacco

Secondo quanto si legge sul portale telematico Calciomercato.com l'attaccante messicano Raul Jimenez sarebbe nelle ultime ore preferito ad Arek Milik e la società bianconera starebbe lavorando per cercare una formula che possa aggirare la richiesta dei circa 80 milioni di euro richiesta dal Wolverhampton.