Venerdì 7 agosto alle ore 21 si giocherà il match di ritorno degli ottavi di Champions League tra la Juventus e il Lione. La partita d'andata, giocata in Francia, ha visto la squadra di Garcia uscire vittoriosa per 1-0, grazie al goal di Tousart nella prima frazione. Per passare il turno quindi i bianconeri dovranno vincere con due gol di scarto.

Juventus, da valutare le condizioni di Douglas Costa e Dybala

La Juventus tornerà in campo dopo le due sconfitte consecutive arrivate in campionato, quando ormai avevano già ottenuto la vittoria matematica dello scudetto.

Maurizio Sarri pare essere intenzionato a puntare nuovamente sul 4-3-3 con Szczesny a difesa dei pali.

Cuadrado ed Alex Sandro dovrebbero essere i terzini titolari dell'incontro, mentre la coppia Bonucci-de Ligt dovrebbe agire come schermo centrale in difesa. In mezzo al campo non dovrebbero esserci dubbi per gli impieghi dal primo minuto di Pjanic e Bentancur, col terzo interprete che potrebbe essere Rabiot o Ramsey (il francese pare avanti nelle gerarchie). Per quanto riguarda il tridente offensivo saranno da valutare le condizioni di Paulo Dybala e Douglas Costa, i quali - qualora dovessero recuperare - partirebbero probabilmente dalla panchina. In attacco, quindi, dovrebbero esserci Bernardeschi, Higuain e Cristiano Ronaldo.

Lione, Garcia ritrova Deepay in attacco

Mister Garcia e il suo Lione, reduci dalla sconfitta in Coppa di Lega ai rigori col Psg, affronteranno la Juventus potendo contare sul vantaggio di misura dell'andata e sul ritorno di Depay (dopo sette mesi) sul fronte offensivo.

Per tentare il passaggio al turno successivo, l'allenatore francese potrebbe scegliere di affidarsi nuovamente al 3-5-2 con Lopes in porta. Gli interpreti del terzetto difensivo dovrebbero essere Marcelo, Denayer e Marcal. A centrocampo, invece, dovrebbero trovare spazio dal primo minuto Tete e Rafael che agiranno come ali, mentre Mendes, Tousart e Aouar giocheranno in mezzo.

Il tandem offensivo, almeno inizialmente, sarà composto da Dembélé e Depay.

Probabili formazioni del ritorno degli ottavi di Champions League

Le probabili formazioni di Juventus-Lione:

Juventus (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Pjanic, Bentancur, Rabiot (Ramsey), Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Sarri.

Lione (3-5-2): Lopes, Marcelo, Denayer, Marcal, Tete, Mendes, Tousart, Aouar, Rafael, Depay, Dembélé. Allenatore: Garcia.