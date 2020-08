La Juventus in questo mese di agosto si dedicherà soprattutto alla cessione degli esuberi in rosa. La vendita dei cartellini ed il risparmio sugli ingaggi pesanti potrebbe determinare un utile tesoretto che potrebbe essere investito sul mercato. Solo dopo potrebbero arrivare gli acquisti, ovvero un terzino, due centrocampisti ed una punta centrale. Possibile un rinforzo nel ruolo di terzino destro, soprattutto se dovesse partire De Sciglio. A centrocampo invece non sarebbe indispensabile l'arrivo di un regista in quanto il tecnico Pirlo potrebbe adattare in quel ruolo Rodrigo Bentancur. Potrebbero quindi arrivare due mezzali, una di qualità ed un'altra che sappia garantire equilibrio.

A tal riguardo, secondo il Corriere dello Sport, il principale nome accostato alla Juventus è quello del mediano dell'Atletico Madrid Thomas Partey. Il classe 1993 ha un contratto con la società spagnola fino a giugno 2023 ed ha una valutazione di circa 50 milioni di euro.

Possibile offerta per Thomas, Bernardeschi potrebbe essere la contropartita

Secondo il giornale sportivo romano, la Juventus è al lavoro per portare a Torino almeno due centrocampisti. Piacciono Rodrigo De Paul ed Isco per quanto riguarda il ruolo di mezzala di qualità, mentre come mediano di quantità il preferito sembrerebbe essere Thomas dell'Atletico Madrid. I 50 milioni di euro non agevolerebbero la trattativa anche se la Juventus ha delle carte che potrebbero convincere l'Atletico Madrid ad accettare un cash minore per il giocatore.

L'idea della dirigenza bianconera è utilizzare uno fra Douglas Costa e Federico Bernardeschi come contropartita tecnica per arrivare al centrocampista. La Juventus dovrà necessariamente aggiungere un'offerta cash per definire lo scambio. Considerando la valutazione di circa 30 milioni di euro sia per il brasiliano che per l'italiano, i bianconeri dovrebbero offrire almeno 20 milioni di euro per convincere l'Atletico Madrid ad avallare lo scambio.

Piace Duvan Zapata nel ruolo di punta centrale

Gonzalo Higuain è praticamente sul piede di partenza, proprio per questo la dirigenza bianconera dovrà investire necessariamente su una punta centrale che sappia integrarsi con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il preferito della Juventus sembrerebbe essere la punta dell'Atalanta Duvan Zapata.

Anche qui potrebbe essere decisiva una contropartita tecnica. La società bianconera potrebbe inserire il cartellino di Mattia Perin con l'aggiunta di cash (circa 40 milioni di euro) per poter portare Zapata a Torino. Le alternative al colombiano sono Raul Jimenez, Arkadius Milik e Alexandre Lacazette.