Dopo gli arrivi di Faggiano dietro la scrivania e di Maran in panchina, adesso Preziosi cerca di piazzare alcuni colpi di mercato per il Genoa. Le trattative più avanzante sarebbero quelle con Juventus, Napoli e Inter per Perin, Ounas e Males. La stagione fallimentare dell’anno scorso, con la salvezza arrivata all’ultima giornata, va cancellata e il Grifone è obbligato a ripartire con una squadra più forte. La rosa va rinforzata e Faggiano è già al lavoro per dare al neo mister gli uomini giusti per il suo gioco.

Calciomercato Genoa: il ritorno di Perin si avvicina

Il primo rinforzo del Genoa dovrebbe essere Mattia Perin.

Con la Juventus la trattativa è in stato avanzato e, secondo alcuni rumors, l’accordo sarebbe vicino. L’affare dovrebbe concludersi con un altro prestito, stessa formula utilizzata per il ritorno del numero uno la scorsa stagione. Perin, molto legato all’ambiente rossoblu, era stato inserito nella lista di mercato dell’Atalanta del mentore Gasperini. Al momento il Genoa sembra abbia scavalcato la Dea forte anche della possibilità di assicurare il posto da titolare al giocatore che invece a Bergamo avrebbe dovuto scalzare Gollini. Perin potrebbe provare, attraverso la prossima stagione al Genoa, a riconquistare anche un posto in Nazionale in vista degli Europei.

Ounas e Males per l’attacco

Altra pista caldissima per il Genoa è quella che porta a Ounas del Napoli.

Il trequartista algerino è in ritiro con gli azzurri, ma non giocherà la prossima stagione al San Paolo. Dopo aver vissuto gli ultimi mesi in prestito in Francia al Nizza, il suo futuro potrebbe quindi essere ancora in Italia. Faggiano e Maran sono due grandi estimatori del trequartista tutto dribbling che nell’ultima stagione ha giocato sedici partite segnando due gol.

Per questo l’affondo è partito e i rossoblu avrebbero scavalcato nella corsa sia il Benevento che il Parma.

La terza trattativa che potrebbe concludersi in maniera positiva per il Genoa è quella con l’Inter per il talentino classe 2001 Males. I nerazzurri lo acquisteranno dal Lucerna, ma vogliono trovargli una sistemazione per farlo crescere.

Faggiano aveva già impostato l’affare con il Parma, ma il suo approdo a Genova adesso ha fatto balzare in pole position il Grifone. Males è un esterno d’attacco dal fisico poderoso, è alto un metro e novanta, che può giocare anche da trequartista. La rivoluzione in attacco oltre ad Ounas e Males dovrebbe portare al Ferraris anche un centravanti, al momento il nome che interessa di più è quello di Llorente. L’esperto spagnolo darebbe chili e centimetri ad un reparto avanzato che dovrebbe perdere Pinamonti, ma non Favilli. Il talento ex Juventus, a meno di offerte importanti, non lascerà il Genoa.