Mattia Perin dovrebbe essere il prossimo colpo del Calciomercato del Genoa. Il portiere è pronto a tornare per la terza volta al Grifone con cui ha iniziato la sua carriera tra i professionisti nel lontano 2009. Preziosi puntella così il primo reparto e regala a Maran un estremo difensore di assoluto livello.

È il primo tassello di una "rivoluzione" che si annuncia come votata per larga parte all’esperienza. Non è un caso se per sostituire Romero il nome al momento più vicino è quello del ventinovenne Juan Jesus, per cui si stanno discutendo i dettagli con la Roma. E se per il centrocampo si sta provando a sondare il terreno per il 35enne Borja Valero e per il 31enne Giacomo Bonaventura.

Anche in attacco tutte le piste portano a centravanti che abbiano già un lungo passato in Serie A.

Genoa: dovrebbe esserci il ritorno di Mattia Perin

Mattia Perin è pronto a lasciare la Juventus già domani per tornare in rossoblu mercoledì mattina, giorno in cui sono state prenotate le visite mediche. Sarà questo il primo passo della terza avventura a Genova, dopo quella con quasi con 150 presenze dal 2013 al 2018 e quella da gennaio dalla scorsa stagione fino alla fine dell’ultimo campionato. L’operazione sembra quindi essere praticamente conclusa e si basa sul prestito annuale, senza riscatto da parte del Grifone.

Perin è stato corteggiato anche dall’Atalanta, che però sembra intenzionata ad aspettare il completo recupero di Gollini per il ruolo di portiere titolare.

Così, persa quota la pista Bergamo, Faggiano a Preziosi sono tornati subito alla carica. Grazie al Genoa, Perin spera di riuscire a recuperare posizioni anche per la Nazionale, dove è già stato, in modo da giocarsi una maglia per i convocati al prossimo Campionato Europeo.

Cercasi centravanti: Pavoletti sale, Llorente scende

Il secondo puntello da regalare a Maran è un centravanti di esperienza. Favilli e Pinamonti con ogni probabilità lasceranno i rossoblu e al loro posto l’intenzione del club è quella di acquistare un giocatore già pronto che possa garantire tanti gol.

La pista più calda al momento è quella che porterebbe a un altro ritorno. Nel mirino di Preziosi è infatti finito Leonardo Pavoletti che nel Grifone ha giocato da gennaio 2015 a gennaio 2017 segnando 25 reti in 47 partite. Per il Cagliari il centravanti di peso non sarebbe più imprescindibile, ma i sardi lo farebbero partire solo per un’offerta congrua, anche perché ha un contratto ancora lungo, fino al 2023. E su questo punto il Grifone sembra abbastanza rigido, i conti non permettono per questo mercato di mettere sul piatto una somma importante così sembra che l’idea sia quella di spingere per il prestito.

Prime schermaglie tra Genoa e Cagliari, a cui ne seguiranno altre nei prossimi giorni, per un giocatore che a Genova si è trovato molto bene durante la sua prima esperienza e che ha bisogno di un posto da titolare dopo il doppio infortunio al crociato del ginocchio che gli ha fatto saltare tutta la scorsa stagione.

La pista Pavoletti sembra quindi essere calda, a tal punto che ha superato quella che porta a Llorente del Napoli. Faggiano per portare lo spagnolo a Genova ha il grosso problema dell’ingaggio da oltre 2 milioni a stagione. Gli azzurri, che considerano il giocatore un esubero, non vogliono partecipare al pagamento dello stipendio, nemmeno in parte. Così la trattativa si è arenata e solo De Laurentiis la potrebbe sbloccare ammorbidendo le sue posizioni. La terza e ultime pista per l’attacco porta a Roberto Inglese, pupillo di Faggiano, che il Parma ha pagato 18 milioni e che sicuramente non cederà per meno.