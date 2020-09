La Juventus potrebbe risolvere in settimana il problema della terza punta da affiancare a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. La prima scelta sembrerebbe essere Luis Suarez, che però è ancora a lavoro per ottenere il passaporto italiano. Tale step diventa fondamentale per il suo passaggio in bianconero in quanto la Juventus ha già occupato i due slot per gli extracomunitari in questo Calciomercato estivo. Il direttore sportivo Fabio Paratici però lavora anche a delle alternative, piace sempre Edin Dzeko ma nelle ultime ore avrebbe guadagnato posizioni Alvaro Morata.

Come scrive calciomercato.com, la punta dell'Atletico Madrid potrebbe essere il profilo ideale per il settore avanzato bianconero per età e caratteristiche tecniche.

Il classe 1992 è e di cinque anni più giovane di Luis Suarez e di sei di Edin Dzeko. Il problema di fondo è la valutazione di mercato del nazionale spagnolo, che si attesta intorno ai 60 milioni di euro. L'Atletico Madrid però potrebbe aprire all'inserimento di contropartite tecniche, agli spagnoli piacciono Douglas Costa e Federico Bernardeschi.

Juventus, Morata possibile alternativa a Luis Suarez

La Juventus starebbe valutando la possibilità di investire su Alvaro Morata. Le difficoltà di arrivare a Luis Suarez (ritardi nell'ottenimento del passaporto italiano) e a Edin Dzeko potrebbero portare la società bianconera a virare verso la punta spagnola, che ha già giocato due stagioni alla Juventus.

Nella stagione 2014-2015 fu protagonista anche in Champions League, trascinando la Juventus alla finale della massima competizione europea. Rimane però una trattativa complicata soprattutto per la valutazione del suo cartellino mentre dal punto di vista dell'ingaggio lo spagnolo pretenderebbe sicuramente di meno rispetto a Luis Suarez.

La Juventus potrebbe giocarsi la carta delle contropartite. Difficile pensare a Bernardeschi (attualmente infortunato, rientrerà ad ottobre), Douglas Costa potrebbe essere un profilo gradito a Diego Pablo Simeone. Se così fosse, la Juventus potrebbe offrire 20 milioni più il cartellino del brasiliano per soddisfare le richieste dell'Atletico Madrid.

Il mercato della Juventus

La punta rimane l'esigenza principale per la Juventus anche se potrebbero arrivare investimenti in difesa e centrocampo. Si parla di un possibile interesse per Alessandro Florenzi, soprattutto se si dovesse concretizzare la cessione di Mattia De Sciglio. Per quanto riguarda il centrocampo, tutto dipenderà dalla rescissione consensuale di Khedira e dall'eventuale partenza di Ramsey direzione Premier League. La Juventus infatti vorrebbe regalare un ulteriore rinforzo per la mediana a Pirlo. Piacciono Manuel Locatelli del Sassuolo e Rodrigo De Paul dell'Udinese.