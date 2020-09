La Juve, in questi giorni di mercato, probabilmente si dedicherà soprattutto su alcune cessioni. Infatti, i vari Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Douglas Costa e Sami Khedira potrebbero lasciare il club bianconero. In caso di uscita del numero 2 juventino e dell'esterno brasiliano Fabio Paratici potrebbe anche tornare sul mercato per comprare altri giocatori. In modo particolare al posto di Mattia De Sciglio potrebbe arrivare Emerson Palmieri. Infatti, il Chelsea avrebbe aperto alla possibilità di cedere il terzino sinistro in prestito. Dunque, il mercato in entrata della Juve non sarebbe terminato ma prima di vedere dei nuovi acquisti bisognerà vendere.

La Juve deve sfoltire la rosa

Adesso, la missione della Juve dovrebbe essere quella di sfoltire la sua rosa. Infatti, i vari Rugani, De Sciglio, Khedira e Douglas Costa non sembrano essere al centro del progetto dei campioni d'Italia. I bianconeri aspetterebbero delle offerte importanti per questi quattro giocatori. In modo particolare su Daniele Rugani ci sarebbero gli occhi di diversi club di Premier League. Il difensore toscano interesserebbe al Newcastle e al West Ham. Rugani alla Juventus starebbe trovando sempre meno spazio visto che nella difesa a tre di Pirlo può giocare Danilo. Dunque, il brasiliano toglierebbe ulteriore spazio al numero 24 bianconero che magari in Inghilterra potrebbe trovare nuovi stimoli.

Anche De Sciglio avrebbe alcune richieste e in caso di una sua cessione, Fabio Paratici potrebbe bussare alla porta del Chelsea per avere Emerson Palmieri. Inoltre, anche Sami Khedira potrebbe intraprendere una nuova avventura. Il Paris Saint Germain sarebbe interessato al tedesco visto che Tuchel lo conosce molto bene.

Dunque, anche questa pista va monitorata. Infine, c'è il capitolo Douglas Costa che potrebbe riservare qualche bella sorpresa per i tifosi bianconeri.

Douglas Costa in uscita dalla Juve

La storia tra la Juve e Douglas Costa potrebbe essere agli sgoccioli. I bianconeri vorrebbero cedere il brasiliano per dare l'assalto ad un nuovo esterno.

Su Douglas Costa ci sarebbe il forte interesse del Wolverhampton. Stando a quanto afferma Tuttosport, la trattativa starebbe avanzando in modo spedito anche se non sarebbe ancora chiusa. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione. Qualora Douglas Costa dovesse partire, la Juventus potrebbe farsi avanti con la Fiorentina per avere Chiesa. I bianconeri, però, starebbero monitorando anche la pista che porta ad El Shaarawy.

La Juve continua la preparazione

In attesa di sapere quale sarà il loro destino, i vari Rugani, De Sciglio, Khedira e Douglas Costa lavorano alla Continassa. Infatti, la Juve sta proseguendo la preparazione in vista della gara contro la Roma e nella giornata di domani 23 settembre, la squadra si allenerà al mattino.