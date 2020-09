In queste ultime due settimane di Calciomercato potrebbero presentarsi diverse opportunità. Non è un caso infatti che tante società hanno deciso di posticipare eventuali acquisti negli ultimi giorni utili. La crisi economica non ha risparmiato il calcio e per questo alcuni club cercheranno in tutti i modi di evitare investimenti cash. E a proposito di opportunità, una potrebbe arrivare dalla Spagna, nello specifico dal Real Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato alimentate dalla stampa spagnola, il Real potrebbe avallare la cessione del difensore Nacho Fernandez. Il centrale vorrebbe infatti l'opportunità di giocatore titolare, possibilità non garantitagli dal tecnico Zinedine Zidane.

Sul difensore spagnolo ci sarebbero alcune società italiane, su tutte la Juventus. La società bianconera attualmente è coperta nel ruolo di difensore centrale avendo in rosa Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mathijs de Ligt, Mehri Demiral e Daniele Rugani.

Possibile interesse per Nacho del Real Madrid

Nelle ultime ore però si parla di una possibile cessione del difensore Daniele Rugani. Ci sarebbero infatti alcune società di Premier League interessate al giocatore, su tutte il Newcastle, il Leeds e il Manchester City. La Juventus lo valuta circa 25 milioni di euro. Se dovesse partire non è escluso che ci sia un investimento per Nacho Fernandez, magari in una formula con prestito con diritto di riscatto che piace tanto alla Juventus.

Non solo Juventus, sul difensore spagnolo ci sarebbero altre due società italiane, ovvero Roma e Napoli. Il giocatore del Real Madrid piace alla Juventus per la sua duttilità. Può infatti giocare sia difensore centrale in una difesa a tre che come terzino destro. Un vero e proprio jolly difensivo che potrebbe quindi tornare utile al tecnico della Juventus Andrea Pirlo.

Il mercato della Juventus

Daniele Rugani potrebbe non essere l'unico difensore a lasciare la Juventus. Anche il terzino destro Mattia De Sciglio sarebbe a rischio partenza. La scelta di Pirlo di tenerlo in panchina nel match contro la Sampdoria nella prima partita di campionato (preferendogli il giovane Frabotta) testimonia come il giocatore non sia considerato un titolare dal tecnico bianconero.

Per questo potrebbe finire al Paris Saint-Germain, alla ricerca di un sostituto dell'infortunato Bernat. Se si dovesse concretizzare la sua partenza, potrebbe arrivare dal Chelsea Emerson Palmieri. Il nazionale italiano, chiuso da Chilwell e Marcos Alonso, potrebbe decidere di rilanciarsi in Serie A anche se dovrà necessariamente battagliare con Alex Sandro per un ruolo da titolare alla Juventus.