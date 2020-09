La Juventus è attivissima in questa sessione di calciomercato. Dopo avere acquistato Alvaro Morata dall'Atletico Madrid (l'attaccante spagnolo è arrivato a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto), il club bianconero ha messo nel mirino Correa della Lazio. Stando a quanto riportano il noto quotidiano torinese Tuttosport e Repubblica, l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, starebbe lavorando per il trasferimento del suo assistito nel capoluogo piemontese. Correa sarebbe infatti un elemento molto gradito alla dirigenza della Juventus. La formula proposta dal direttore sportivo bianconero Fabio Paratici al presidente del club biancoceleste Claudio Lotito è quella del prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a cinquanta milioni di euro.

Mercato Juventus, possibile colpo Correa dalla Lazio

Come riporta Repubblica, la Lazio starebbe riflettendo con grande attenzione sull'operazione di mercato. Il club biancoceleste dovrebbe comunque riuscire ad acquistare un sostituto. In ballo ci sarebbero Callejon, che si è appena svincolato dal Napoli, ma anche Julian Draxler, il quale sta per lasciare il Paris Saint Germain. Si è fatto anche il nome di Juan Mata, il quale ha il contratto in scadenza con il Manchester United nel 2021. In ogni caso, Correa è stato chiesto direttamente dal nuovo allenatore bianconero Andrea Pirlo, che lo considera un rinforzo importante per completare il reparto offensivo. L'attaccante biancoceleste fu acquistato dalla Lazio due anni fa dal Siviglia per sedici milioni di euro più tre di bonus.

Se la Juventus dovesse accettare le condizioni di Lotito, per la Lazio si tratterebbe di una notevole plusvalenza. Si attendono dunque ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore.

Juventus, continua la caccia a Federico Chiesa

Un altro obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto degli attaccanti è Federico Chiesa.

I contatti con la Fiorentina stanno proseguendo ininterrottamente. La stella del club viola ha il contratto in scadenza nel 2022 ed il patron del club toscano Rocco Commisso non avrebbe alcuna intenzione di fare degli sconti per il suo gioiello. In ogni caso, la Juventus, in caso di arrivo di Chiesa, sarebbe costretta a cedere Douglas Costa.

Sull'esterno brasiliano, che ha patito numerosi problemi fisici negli ultimi anni, ci sono alcuni top club della Premier League inglese, come il Wolverhampton ed il Manchester United. Chiesa accetterebbe la Juventus, dal momento che vorrebbe giocare con Cristiano Ronaldo. Se dovessero arrivare sia Correa che Chiesa, la formazione della Juventus 2020/2021 sarebbe questa: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Arthur, Bentancur, Ramsey, Dybala (Chiesa), Morata, Ronaldo (Correa).