La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di una prima punta e già questa settimana potrebbero arrivare importanti novità in merito. A poco meno di 20 giorni dall'inizio della Serie A la società bianconera sta cercando di velocizzare le trattative di mercato per dare la possibilità al nuovo tecnico Andrea Pirlo di lavorare con una rosa quasi totalmente definita. In questa fase la scelta per il nuovo centravanti della Juventus potrebbe ricadere su uno fra Edin Dzeko e Luis Suarez. Il bosniaco sembra in vantaggio rispetto all'uruguaiano anche perché Pirlo lo riterrebbe il supporto ideale per Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Allo stesso tempo però, come riporta ilbianconero.com su indiscrezione di Sky Sport, la Juventus starebbe lavorando anche all'acquisto di Luis Suarez. L'obiettivo è non rimanere 'scoperti' qualora la punta bosniaca dovesse decidere di rimanere a Roma. Inoltre la cessione di Dzeko potrebbe dipendere dall'arrivo in giallorosso di Arkadius Milik dal Napoli, che però chiede molto per il cartellino dell'ex Ajax.

Juventus, Nedved avrebbe contattato lo staff di Suarez

Proprio questi dubbi intorno al possibile arrivo di Dzeko avrebbero portato la Juventus a sondare la disponibilità di Luis Suarez a trasferirsi a Torino. Il vice presidente bianconero Pavel Nedved avrebbe contattato uno degli avvocati della punta uruguaiana per capire la possibilità di arrivare al giocatore.

Quest'ultimo è pronto ad una sorta di battaglia legale con il Barcellona in quanto pretenderebbe la buonuscita prima di rescindere il suo contratto. Secondo Sky Sport vorrebbe garantiti i 12 milioni di euro, somma che percepisce fino a giugno 2021. L'arrivo alla Juventus però sembra dipendere dalla possibilità che il giocatore possa liberarsi a parametro zero.

In tal caso la società bianconera potrebbe offrirgli un contratto triennale, garantendogli i 12 milioni di euro a stagione che prendeva al Barcellona. Sarà però necessario una firma su un contratto di tre anni in quanto è un requisito minimo per l'applicabilità del Decreto Crescita.

Il mercato della Juventus

In questo momento la priorità della Juventus sembrerebbe essere l'acquisto di una punta. Potrebbe arrivare però anche un centrocampista, soprattutto se dovrebbe rescindere Sami Khedira. Piace sempre Houssem Aouar del Lione, l'alternativa potrebbe essere Rodrigo De Paul dell'Udinese. Altro nome accostato alla Juventus è quello del centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli, appena convocato dal commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini. L'ex Milan però ha una valutazione importante, di circa 40 milioni di euro.