La Juventus contro la Roma ha palesato diverse lacune in difesa e a centrocampo. In molti però hanno lodato l'atteggiamento della squadra bianconera nel voler recuperare lo svantaggio. Sul match Roma-Juventus si è espresso il direttore di Tgcom Paolo Liguori. Ospite a Radio Amore Campania, Liguori si è soffermato sulla partita di domenica sera sottolineando come da tifoso romanista non apprezzi Paulo Fonseca come allenatore. Liguori ha aggiunto: "A molti piace Fonseca, ma i giornalisti piacciono questi tipi di allenatori, quelli che fanno i sorrisetti". Ha poi sottolineato come la Roma abbia giocato bene fino ad un certo punto, per poi diventare inconcludente.

Non è mancata una critica alla Juventus e al suo tecnico Andrea Pirlo. Sui bianconeri ha dichiarato: "Domenica centrocampo penoso della Juventus". Infine, Liguori ha lasciato spazio ad una piccola considerazione sull'emergenza coronavirus e sul rischio contagi per il giocatori del Napoli dopo il match contro il Genoa.

Paolo Liguori sul coronavirus

Il direttore di Tgcom Paolo Liguori ha parlato anche dell'emergenza coronavirus. Nel dettaglio, Liguori ha dedicato un pensiero ai casi di positività che stanno riguardando i giocatori del Genoa (14 tesserati positivi). I liguri potrebbero aver contagiato anche i giocatori del Napoli, ultima squadra affrontata in campionato. Liguori ha dichiarato che i tamponi non sono fallaci ma è possibile che il giorno prima si possa essere negativi e il giorno dopo positivi.

Il giornalista ha poi sottolineato che secondo lui potrebbe esserci un nuovo lockdown in Italia. Infine, Liguori ha dichiarato che non è escluso che la Serie A possa interrompersi come già successo la scorsa stagione.

Il caso Suarez

Il giornalista Paolo Liguori ha detto la sua anche sul caso Suarez. Secondo Liguori, qualche stratega potrebbe aver pensato di far prendere la cittadinanza italiana ad un giocatore in pochi giorni, forse "preso dal delirio di onnipotenza".

Per il direttore del Tgcom questa situazione ricorda molto la questione passaporti risalente a qualche anno fa. "Una piccola barzelletta, cancelleranno il nome di Suarez dal vocabolario, non solo dall'italiano", ha aggiunto. Liguori ha poi fatto riferimento ad un fatto del passato con protagonista l'ex presidente dell'Avellino Sibilia.

A tal riguardo ha dichiarato: "Sibilia era un genio del calcio, cedette per ben due volte Juari".