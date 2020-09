Il trasferimento di Leonardo Bonucci dalla Juventus al Milan nel 2017-2018 (per poi fare ritorno a Torino la stagione successiva) sembra non sia ancora stato digerito da alcuni tifosi bianconeri. Spesso, infatti, il centrale è bersaglio delle critiche dei supporter della Juventus, che non gli perdonano il minimo errore. Così è stato anche dopo l'ultima partita che la Juventus ha disputato in campionato contro la Roma. Il match è terminato 2-2 con evidenti errori difensivi di tutto il settore formato da Chiellini, Bonucci e Danilo. Un'azione in particolar modo ha scatenato la reazione stizzita dei tifosi bianconeri contro Bonucci.

Il modo in cui si è fatto saltare da Mkhitaryan in occasione di un'azione che sarebbe potuta costare un gol alla Juventus. A commento del post condiviso dal difensore su Twitter che invitava lui e i suoi compagni a fare sempre meglio, un utente ha scritto: "Facci un favore e vai al Manchester City, sei indegno e incapace". Questo è solo un esempio dei tanti messaggi evidenti di come tanti vorrebbero che il centrale accetti la corte di Guardiola, che da anni lo cerca come rinforzo difensivo del suo Manchester City.

Bonucci bersaglio delle critiche dei tifosi juventini

Tanti tifosi che hanno commentato il post di Bonucci sono dell'idea che il centrale dovrebbe accettare l'offerta del Manchester City.

Sono arrivati fra l'altro commenti anche di tifosi della squadra inglese che invitano il difensore a trasferirsi in Premier League. Fra le disamine più interessanti sul match Roma-Juventus, invece, si trova quella di un utente che ha scritto: "Partita difficile, ma abbiamo regalato una fascia (Cuadrado non si può vedere a sinistra) e troppa confusione in mezzo al campo.

Pirlo domenica ha sbagliato formazione e schieramento tattico". Sono arrivati però anche messaggi di sostegno al centrale. Un utente ha scritto: "Ok Leo ha sbagliato, ma a tutti capita di sbagliare anche ai campioni, esempio caso Messi con il Barcă, ha sbagliato ma per questo non va condannato".

Potevamo e dovevamo fare meglio ma importante era dimostrare il carattere per recuperare una partita difficile.

Guardiamo avanti. 💪🏻🏁 #LB19 #FinoAllaFine pic.twitter.com/3p412JeSOx — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) September 27, 2020

Roma-Juventus

Il match di domenica sera è finito 2-2. Come sottolineato da Bonucci, la Juventus ha dimostrato di saper reagire allo svantaggio, recuperando per ben due volte i gol della Roma. Di certo l'errore principale che gran parte degli addetti ai lavori hanno imputato alla Juventus è il gol in contropiede subito a fine primo tempo. La squadra bianconera si era infatti spinta in avanti per un calcio d'angolo, ma la Roma ha ribaltato nell'immediato l'azione portando il francese Veretout a realizzare il suo secondo gol della partita.

Pirlo nel post partita ha sottolineato che la Juventus ha fatto dei passi indietro rispetto al match contro la Sampdoria, ma ha giustificato i suoi ragazzi dichiarando che la squadra è ancora in costruzione.