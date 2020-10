Ultimo giorno di mercato per il Crotone con l'attenzione della dirigenza calabrese rivolta alle contrattazioni. La società, che da poche ore ha ceduto ufficialmente il difensore Guillaume Gigliotti a titolo definitivo al Chievo Verona, potrebbe portare a segno due acquisti nel reparto arretrato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato gli squali starebbero per trovare l'accordo con il Torino per Koffy Djidji e Sebastiano Luperto dal Napoli.

Crotone, Djidji primo rinforzo

Con la necessità di completare la batteria di difensori messa a disposizione del tecnico Giovanni Stroppa, il Crotone avrebbe deciso di puntare forte sul difensore francese Koffy Djidji, calciatore di proprietà del Torino ma in cerca di una nuova squadra per questa stagione.

Per lui nelle scorse settimane si era parlato con insistenza di un possibile trasferimento allo Spezia, i rossoblù avrebbero però superato la concorrenza dei liguri andando ad assicurarsi le prestazioni del difensore con la formula del prestito fino al termine del campionato. Per il classe 1992 nell'ultima stagione con la maglia granata sono arrivate 17 presenze, per lo più da subentrato.

Luperto verso la Calabria

Non solo Koffy Djidji, il Crotone per puntellare la difesa starebbe stringendo i tempi per ottenere il via libera dal Napoli al trasferimento in rossoblù di Sebastiano Luperto. Il difensore, classe 1996, è stato a lungo corteggiato dai calabresi in questa finestra di mercato. Nell'ultimo campionato per il talento del settore Primavera del Napoli sono giunte solamente 9 presenze, ora la possibilità di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella retroguardia rossoblù.

La formula con la quale il calciatore potrebbe arrivare in Calabria sarebbe quella del prestito oneroso per una cifra prossima ai 500 mila euro in favore dei partenopei.

Le altre operazioni del Crotone

In entrata il Crotone avrebbe concluso un'altra operazione secondaria andando a contrattualizzare l'esterno offensivo Giovanni Bruzzaniti della Pro Vercelli.

Lo stesso calciatore dovrebbe proseguire proprio con la maglia dei piemontesi il suo processo di maturazione rimanendo in prestito in questa stagione. In entrata il Crotone potrebbe arricchire il reparto avanzato con l'arrivo di una punta di categoria. L'unico nome a circolare rimane quello di Filippo Falco, calciatore di proprietà del Lecce.

In uscita gli squali potrebbero cedere alcuni elementi in esubero come Jean Lambert Evan's e Tomislav Gomelt, da valutare infine la posizione dell'esperto Nicolas Spolli.