Per la squadra calabrese, nonostante abbia disputato un'ottima gara contro i neroverdi del Sassuolo, sul terreno di gioco del Mapei Stadium è arrivata la terza sconfitta di fila. Il Crotone ha mostrato molte carenze soprattutto nel reparto offensivo dove sembrerebbe avere grosse difficoltà nella fase realizzativa e quindi, la dirigenza rossoblu, in queste ultime 48 ore di Calciomercato potrebbe cercare un rinforzo offensivo per il tecnico Giovanni Stroppa. Secondo le ultime indiscrezioni, alla società calabrese sembrerebbe sia stato offerto l'attaccante francese Yaya Sanogo. Intanto, il giovane difensore Gabriele Bellodi approda il Lega Pro: vestirà la maglia dell'Alessandria.

Possibile idea Sanogo

Dopo la cessione del giovane attaccante Kargbo alla Reggiana in Serie B e con l'infortunio dell'attaccante francese Emmanuel Riviere, il Crotone potrebbe, quasi per necessità, cercare un nuovo attaccante per completare il reparto offensivo. Secondo Tuttomercatoweb ai calabresi sembrerebbe sia stato accostato il nome dell'attaccante francese Yaya Sanogo. Classe 1993, nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Tolosa e con il club francese ha collezionato 40 presenze realizzando 7 reti in tre stagioni. Nel giro della nazionale francese under 20, l'attaccante è dotato di una grande forza fisica e può anche giocare come seconda punta. Nonostante il calciatore sia stato accostato al Crotone sembrerebbe che, oltre alla squadra calabrese, ci sia l'interesse di Benevento, Spezia e Hellas Verona.

Bellodi giocherà con l'Alessandria

Il giovane difensore Gabriele Bellodi, che ha vestito la maglia del Crotone nella stagione della promozione in Serie A, in questa stagione vestirà la maglia dell'Alessandria nel girone A di Lega Pro. Come riportato dal sito ufficiale della squadra piemontese, il classe 2000 è stato ceduto con la formula del prestito temporaneo, con opzione per l'Alessandria e contro-opzione per il Milan che non vorrebbe privarsi definitivamente del giovane e talentuoso giocatore.

Bellodi, comunque, ha già esperienza in Lega Pro visto che nella stagione 2018/2019 ha vestito la casacca dell'Olbia, collezionando ben 30 presenze, mentre nella stagione che ha riportato il Crotone nella massima Serie, Bellodi è sceso sul terreno di gioco dello Scida solamente due volte.

Si svuota l'infermeria

Buone notizie arriverebbero dall'infermeria del Crotone. Dopo la pausa della Serie A, potrebbero tornare disponibili i centrocampisti Ahmad Benali e Edoardo Henrique, ma anche l'attaccante Emmanuel Riviere. I calciatori potrebbero essere schierati nella sfida che vedrà il Crotone affrontare la Juventus di CR7 sabato 17 ottobre alle 20:45.