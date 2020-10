Sabato 24 ottobre alle ore 18:00 scenderanno in campo Genoa ed Inter in un match che sarà valido per il 5° turno di Serie A. Il Grifone, durante la quarta giornata, ha ottenuto un punto nel pareggio in trasferta a reti inviolate col Verona di Juric. La banda di Conte, invece, è uscita sconfitta dal derby di Milano per 2-1 contro la compagine rossonera, che si è imposta grazie alla doppietta di Ibrahimovic a cui ha risposto inutilmente la segnatura di Lukaku.

Secondo le statistiche riguardanti le ultime cinque volte che le squadre si sono incontrate in campionato, si può notare il netto vantaggio dell'Inter, uscita vittoriosa dal terreno di gioco in tre occasioni contro una soltanto del Genoa, mentre un incontro è terminato in pareggio.

Genoa: Sturaro, Briek e Males out

Rolando Maran ed il suo Genoa navigano a metà classifica (11ma posizione con 4 punti all'attivo) con un incontro da recuperare e riuscire a guadagnare punti contro la squadra nerazzurra sarebbe un'iniezione d'entusiasmo per il proseguo stagionale. Per tentare di impensierire l'Inter, il tecnico ex Catania potrebbe puntare sul 3-5-2, con Perin a difesa dei pali. Pochi dubbi sembrano esserci in difesa, con gli interpreti che dovrebbero essere Bani, Zapata e Masiello. Cerniera di centrocampo che avrà buone chance di essere composta da Rovella, Radovanovic e Badelj a far da schermo centrale, con Czyborra e Ghiglione che si posizioneranno ai lati. Tandem offensivo che, almeno dal primo minuto, sarà presumibilmente affidato alla coppia Pandev-Shomurodov.

Ancora out Males, Briek e Sturaro.

Inter: probabile impiego di Barella come trequartista

Mister Conte e la sua Inter, reduci da un poco entusiasmante esordio per 2-2 col Mönchengladbach in Champions League, vorranno rimettersi subito in carreggiata per dare nuova verve all'ambiente, malgrado le numerose assenze.

L'allenatore ex Juventus potrebbe optare per il 3-4-1-2, col capitano Handanovic come estremo difensore. I tre interpreti difensivi avranno buone possibilità di essere D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni. In mezzo al campo, invece, i titolari saranno probabilmente Vidal e Brozovic al centro con Perisic e Darmian che agiranno ai lati.

Probabile l'impiego di Barella come trequartista alle spalle di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Ancora out Skriniar, Vecino, Gagliardini, Radu, Young, Hakimi e Sanchez.

Le probabili formazioni di Genoa-Inter:

Genoa (3-5-2): Perin, Bani, Zapata, Masiello, Czyborra, Rovella, Radovanovic, Badelj, Ghiglione, Pandev, Shomurodov.

Allenatore: Rolando Maran.

Inter (3-4-1-2): Handanovic, Bastoni, De Vrij, D'Ambrosio, Perisic, Vidal, Brozovic, Darmian, Barella, L. Martinez, Lukaku.

Allenatore: Antonio Conte.