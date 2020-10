Il trasferimento di Han dalla Juventus al Al-Duhail è una violazione delle regole stabilite dall'Onu in merito all'obbligo di rimpatriare i nordcoreani entro dicembre 2019. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in un recente incontro organizzato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, del quale èstato stilato un rapporto, la società bianconera è stata presa come esempio negativo. La questione riguarda la giovane punta Han Kwang Song, acquistato dalla società bianconera nell'estate 2019 dal Cagliari per circa 3,5 milioni di euro. Il giocatore è stato protagonista però nell'under 23 bianconera solo qualche mese, prima di essere ceduto a gennaio 2020 alla società qatariota del Al-Duhail.

Un trasferimento però che non sarebbe dovuto avvenire in quanto in questo momento l'Onu è in rapporti tesi con la Corea del Nord. Entro dicembre 2019, infatti, i lavoratori nordcoreani impiegati alle Nazioni unite sarebbero dovuti rientrare nella loro terra d'origine in base alle sanzioni stabilite dall'Organizzazione nei confronti di Pyongyang. La Juventus invece ha deciso di cederlo in Qatar a gennaio 2020 per circa sette milioni di euro.

Han all'Al-Duhail rappresenterebbe violazione sanzioni contro la Corea del Nord

Secondo l'Onu il trasferimento di Han dalla Juventus al Al-Duhail sarebbe dovuto essere annullato perché in violazione delle regole stabilite dall'Organizzazione della Nazioni Unite.

Una storia che però non dovrebbe comportare nessun tipo problematica per la Juventus che è stata solo presa come esempio dall'Onu. In questo momento, come è noto, i rapporti fra quest'ultima e la Corea del Nord sono condizionati dalle sanzioni economiche. Al dittatore nordcoreano Kim Jong-un viene infatti imputato un mancato rispetto dei diritti umani.

La carriera di Han

Han Kwang Song è uno dei principali talenti del calcio nodcoreano. Inizia la carriera calcistica al Chobyong Sc per passare nel gennaio 2013 (all'età di 15 anni) al Tecnofutbol. Nel luglio 2015 arriva il trasferimento al Cagliari, dove diventa un punto di riferimento della Primavera sarda.

Nel 2017 passa in prestito al Perugia in Serie B, dove disputa 17 partite realizzando 7 gol. Nel gennaio 2018 rientra al Cagliari per poi essere girato di nuovo in prestito agli umbri nell'estate 2018: 19 presenze e 4 gol con il Perugia. Dopo il rientro al Cagliari viene ceduto alla Juventus per circa 3,5 milioni di euro. Il nordcoreano gioca con l'under 23 bianconera realizzando solo un gol in Coppa Italia su rigore. A gennaio 2020 la Juventus decide di cederlo all'Al-Duhail per circa sette milioni di euro. Han vanta già una buona esperienza con la maglia della nazionale della Corea del Nord. Ha debuttato nella Coppa d'Asia nel 2019 e fino ad ora ha giocato 10 partite realizzando un gol.