Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo del futuro di Fabio Paratici. Il nome del Chief Football Officer della Juventus è stato spesso accostato alla Roma visto che la nuova proprietà del club giallorosso starebbe cercando un ds da inserire nel management. Ma secondo a quanto afferma Tuttosport, il futuro di Paratici non dovrebbe essere nella Capitale. Il quotidiano sportivo avrebbe raccolto solo smentite di un possibile approdo del dirigente bianconero alla corte giallorossa. Dunque, l'amicizia tra lo stesso Paratici e Fienga, amministratore delegato della Roma, non basterebbe a sancire un accordo tra le parti.

In ogni caso il futuro del Chief Football Officer bianconero resterebbe in bilico e la sua permanenza a Torino non sarebbe così certa.

Da capire il futuro di Paratici

Nei prossimi mesi, in casa Juventus si dovrà capire quale sarà il futuro di Fabio Paratici. Secondo a quanto afferma Tuttosport le voci che vorrebbero il dirigente bianconero a Roma sarebbero infondate, ma questo non comporterebbe una conferma automatica del ds in quel di Torino. Infatti, resta ancora da capire se la Juventus confermerà Paratici oppure no. Di certo al momento non sembrerebbero esserci motivi per un divorzio, visto che nell'ultimo mercato il dirigente ha buttato le basi per la squadra del futuro. Inoltre, Paratici avrebbe declinato le offerte di Manchester United e Paris Saint Germain.

Dunque, adesso non resta che attendere di capire se il dirigente e la Juventus proseguiranno la loro avventura insieme oppure no. Giovedì 15 ottobre, ci sarà l'assemblea degli azionisti del club bianconero e chissà che non venga svelato qualcosa in più sul futuro di Paratici.

La Juventus gode di tre giorni di riposo

In attesa di capire quale sarà il futuro di Fabio Paratici la Juventus pensa ai prossimi impegni. I bianconeri, in questi giorni, hanno proseguito il loro lavoro in campo. La squadra, però, nel corso di questa settimana ha dovuto fare nuovamente i conti con l'emergenza Covid e i tesserati della Vecchia Signora si sono dovuti chiudere nella bolla.

Paratici, Nedved, Pirlo e tutto il gruppo squadra è rimasto in isolamento fiduciario al JHotel. Ma da mercoledì 7 ottobre, la Juventus ha potuto lasciare la bolla e tutti sono tornati presso le loro abitazioni, l'unico spostamento consentito, però, è quello verso la Continassa per proseguire gli allenamenti. Ma nella giornata di ieri 8 ottobre, la Juventus ha concesso tre giorni di riposo ai propri calciatori. In ogni caso i giocatori non potranno muoversi dal loro domicilio e resteranno in casa fino a lunedì 12 ottobre, giorno in cui è fissata la ripresa degli allenamenti. Tra tre giorni, Pirlo e i suoi ragazzi si ritroveranno al JTC per mettere nel mirino il match contro il Crotone.