La Juventus è da sempre attenta al mercato dei giovani. La scelta di investire sull'under 23 nasce proprio dall'esigenza di 'allevare' alla Continassa quei giocatori che in futuro potrebbero diventare dei riferimenti per la prima squadra. Gli investimenti sui talenti giovani potrebbero proseguire anche la prossima stagione, si parla infatti di un interesse per il classe 2002 Ryan Gravenberch della Ajax. Restando sempre in tema centrocampisti, la dirigenza bianconera starebbe seguendo un altro giovane dalle notevoli qualità. Ci riferiamo a Tomislav Duvnjak, centrocampista classe 2003 della Dinamo Zagabria.

Considerato un giocatore completo (bravo in fase di interdizione e di impostazione), il giovane croato ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e potrebbe quindi liberarsi a parametro zero la prossima stagione. In una recente intervista ha sottolineato come il suo unico interesse sia giocare a calcio e non investire in auto di lusso o farsi distrarre dalle belle donne.

Possibile investimento sul giovane talento croato Duvnjak

Secondo Calciomercato.com la Juventus starebbe seguendo il talento croato della Dinamo Zagabria Tomislav Duvnjak. Il classe 2003 è considerato in Croazia un giocatore dalle grandi qualità e molto maturo nonostante la giovane età. La Juventus potrebbe acquistarlo e farlo crescere nell'under 23 bianconera, che milita in Serie C.

Attualmente gioca nella squadra B della Dinamo Zagabria, con la quale ha raccolto 9 presenze in campionato. La sua posizione preferita in campo è di mediano davanti alla difesa ed ha un fisico longilineo e strutturato. Gli allenatori che ha avuto nella sua carriera giovanile ne hanno apprezzato soprattutto la sua intelligenza tattica.

Vanta già una discreta esperienza nelle giovanili della nazionale croata: 4 presenze nell'under 16 e 13 presenze e 2 gol nell'under 17.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, Duvnjak potrebbe non essere l'unico giovane ad arrivare la prossima stagione a Torino. Si starebbe lavorando anche all'acquisto di Ryan Gravenberch, talento olandese dell'Ajax.

A differenza del giocatore della Dinamo Zagabria, il classe 2002 ha un'esperienza maggiore. Ha infatti esordito nel campionato olandese ed è stato protagonista nel successo dell'Ajax nell'ultima partita di campionato contro il Venlo (il match è finito 13 a 0). Il centrocampista è gestito da Mino Raiola. L'agente sportivo dopo aver portato De Ligt a Torino potrebbe agevolare anche l'approdo del giocatore a Torino. La valutazione di mercato del giocatore è di circa 11 milioni di euro, su di lui ci sarebbe la concorrenza anche del Barcellona.