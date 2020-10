Archiviate le gare delle Nazionali il calcio italiano torna a concentrarsi sui match di Serie A. Nella serata di sabato 17 ottobre alle ore 20:45 all'Ezio Scida andrà scena la sfida tra Crotone e Juventus, match che tornerà a riproporsi a distanza di due stagioni. Una gara che vede i bianconeri favoriti ma che nell'ultimo precedente riservò alcune sorprese. L'ultimo match svolto in terra di Calabria nella stagione 2017-2018 vide il Crotone fermare i bianconeri sul risultato di 1-1, alla rete iniziale siglata da Alex Sandro risposte in rovesciata l'attaccante Nwankwo Simy.

Crotone, riapre l'Ezio Scida

In occasione della sfida contro la formazione Campione d'Italia in carica l'impianto del Crotone, lo Stadio Comunale "Ezio Scida" tornerà ad ospitare i tifosi. In pieno rispetto delle norme governative volte al contrasto dei contagi da Covid-19, la Tribuna Coperta dell'impianto calabrese andrà ad ospitare fino ad un massimo di mille tifosi. Via libera arrivato nelle ultime ore e biglietti attualmente in vendita esclusivamente sul circuito prescelto dalla società rossoblu. La società, per venire incontro ai suoi tifosi, ha deciso di concedere una prima giornata di vendita esclusiva ai tifosi abbonati nello scorso campionato, con libera vendita che sarà attivata nella giornata di venerdì 16 ottobre.

Crotone-Juventus, dirige Fourneau

A dirigere la gara tra gli squali e i bianconeri sarà il fischietto Francesco Fourenau della sezione di Roma 1. Il direttore di gara, alla sua prima designazione stagionale in massima serie ha già diretto in passato per tre volte i rossoblu. L'ultimo precedente con il Crotone risale alla precedente stagione, sfida tra Crotone e Benevento allo Stadio "Ciro Vigorito", match conquisto con il risultato finale di 2-0 in favore dei sanniti.

Gli assistenti saranno Alessandro Lo Cicero di Brescia e Dario Cecconi di Empoli, mentre il ruolo di quarto uomo sarà affidato ad Ivano Pezzuto di Lecce.

Due squadre opposte a confronto

Nel turno della quarta giornata di Serie A 2020 - 2021 torneranno ad affrontarsi ancora una volta Crotone e Juventus.

I precedenti tra le due formazioni vedono i bianconeri sempre vincenti ad eccezione dell'ultimo match svolto nello stadio calabrese. Gli squali arrivano a questa sfida con tre sconfitte subite in altrettante gare disputate, diversa situazione di classifica per la Juventus che nelle ultime ore ha ricevuto tre punti importanti dal Giudice Sportivo a seguito della mancata disputa della gara dell'Allianz Stadium contro il Napoli. In attesa dell'esito di eventuali ricorsi della società partenopea, la Juventus si colloca a quota sette punti con due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate.