Nella giornata di martedì 6 ottobre dovrebbe arrivare la decisione del Giudice Sportivo in merito all'assenza del Napoli nel match di campionato contro la Juventus. Gravina e Spadafora hanno sottolineato la validità del protocollo sanitario stilato per il calcio e l'importanza di rispettare le regole. Per questo il rischio per la società campana è quello di una penalizzazione di un punto in classifica oltre alla sconfitta per 3-0 a tavolino. Intanto domenica sera Juventus e arbitri si sono presentati allo stadio. I giudici di gara dopo 45 minuti hanno dichiarato annullata la gara per l'assenza del Napoli.

Alle telecamere presenti allo stadio non è sfuggito un Gigi Buffon sorridente e privo di mascherina protettiva. Una situazione enfatizzata dal giornalista Ziliani, noto per non risparmiare critiche pesanti alla Juventus. Il giornalista sul suo account Twitter ha dichiarato: "Come sempre apprezzabile la sensibilità di Buffon che gira bel bello allo stadio facendo il simpaticone rigorosamente senza mascherina. Ma è perché a lui il coronavirus gli fa un baffo".

Buffon senza mascherina all'Allianz Stadium, arriva la stoccata di Ziliani

Un tweet che evidentemente ha scatenato la reazione dei follower del giornalista Ziliani. Un utente ha fatto notare come Paolo Maldini di recente è stato multato perché senza mascherina in tribuna.

Un altro follower ha gettato ulteriore benzina sul fuoco postando: "Buffon dovrebbe mettersi la mascherina perché TUTTI dobbiamo mettere la mascherina. Non ci vuole grande inventiva per comprendere un concetto così chiaro". Non sono mancati evidentemente commenti a favore del portiere della Juventus.

Un utente ha scritto: "Ma perché, quando giocano usano la mascherina ? E poi mi sembra sia abbastanza distante dalle persone che hanno la mascherina". Non è mancato inoltre l'ironia di alcuni che hanno fatto riferimento alle presunte implicazioni di Buffon di qualche anno fa con le scommesse sportive.

Come sempre apprezzabile la sensibilità di Buffon che gira bel bello allo stadio facendo il simpaticone rigorosamente senza mascherina. Ma è perchè a lui il Covid gli fa un baffo. #JuventusNapoli pic.twitter.com/v91cyg38Ap — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 4, 2020

E comunque la domanda è: visto che il Napoli non ha esitato a fornire i nomi dei positivi Zielinski e Elmas, perchè la Juventus non fa altrettanto? Chiunque siano, anche per evitare spiacevoli qui pro quo tipo Rugani positivo prima di Juventus-Inter, come disse la fidanzata. — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 4, 2020

Un altro tweet di Ziliani

Il giornalista Ziliani sempre su Twitter ha prima ironizzato sulle parole di Agnelli riguardanti la volontà della Juventus di rispettare le regole in merito al protocollo sanitario stilato da Figc e Governo.

Successivamente ha criticato pesantemente la società bianconera per il fatto di non aver reso pubblici i nomi dei due positivi, anche se questi non fanno parte dello staff tecnico e medico bianconero. Ziliani ritiene sia giusto farlo anche per evitare ''spiacevoli qui pro quo'' come è successo a Daniele Rugani positivo prima di Juventus-Inter. A tal riguardo, un utente ha risposto dichiarando: "La Juventus non rende pubblici i nomi perché non sono giocatori, a differenza dei casi Zielinski e Elmas per il Napoli".