Il mercato di gennaio non è poi così lontano, ecco che molte società di Serie A, Juventus inclusa, stanno già pensando a cosa fare per rinforzare le rose. Difficile comunque che i bianconeri decidano di investire grosse cifre soprattutto in difesa, dove quest'estate hanno salutato Daniele Rugani ceduto al Rennes.

Nonostante i continui acciacchi di Giorgio Chiellini infatti, la società bianconera sembra propensa ad affidarsi ai vari Bonucci, Danilo, De Ligt e a Demiral, sperando che il capitano possa garantire maggiore affidabilità fisica. Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici però sta già gettando le basi della rosa bianconera in vista della prossima stagione, rosa che a quel punto potrebbe non contare più sulla presenza di Giorgio Chiellini, frenato come già evidenziato da una serie di malanni fisici.

Se da un lato sarà importante valutare in questa stagione la crescita di De Ligt e Demiral dall'altro non è pensabile non sostituire Chiellini qualora il difensore toscano dovesse davvero salutare a fine stagione. Secondo Calciomercato.com la lista di mercato di Paratici comprende tre nomi in particolare: David Alaba, Nikola Milenkovic e Diego Carlos.

I difensori nel mirino di Paratici: fra questi ci sarebbe Alaba

Secondo calciomercato.com la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di almeno un difensore centrale per la prossima stagione. Il primo nome nella lista di Paratici sembrerebbe essere il duttile David Alaba, che ha il vantaggio di andare in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a giugno 2021.

Potrebbe quindi essere acquistato a parametro zero la prossima stagione. Se da una parte potrebbe arrivare gratis, dall'altra però bisogna considerare le richieste del giocatore. Si parla infatti di 12 milioni di euro a stagione più bonus per quattro anni, una somma pesante anche per una società solida come la Juventus.

Altro giocatore che piace alla società bianconera è il centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic, che va in scadenza di contratto con la società toscana a giugno 2022. Per questo potrebbe rappresentare un'occasione di mercato. Se infatti la Fiorentina chiedeva almeno 35 milioni di euro per il suo difensore in estate, a giugno 2021 potrebbe accontentarsi di una somma intorno ai 25 milioni di euro.

Il serbo inoltre costerebbe molto di meno di stipendio rispetto ad Alaba. Altro nome interessante è quello del brasiliano del Siviglia Diego Carlos, che però ha una valutazione importante, circa 50 mln di euro secondo transfermarkt.

Il mercato della Juventus

Fin qui i possibili investimenti estivi per la Juventus ma non è del tutto da escludere che i bianconeri attingano al mercato anche a gennaio. Il tecnico Andrea Pirlo infatti vorrebbe un terzino sinistro come alternativa ad Alex Sandro oltre ad un altro centrocampista. Piacciono Emerson Palmieri del Chelsea e Manuel Locatelli del Sassuolo.