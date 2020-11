La Fiorentina ha finora deluso le aspettative in questa prima parte della stagione. L'obiettivo, abbastanza dichiarato, dei viola è quello di lottare per un piazzamento europeo dopo l'annata scorsa piuttosto deludente. Il club di Rocco Commisso ha fatto investimenti importanti, pur essendo stato costretto a "sacrificare" Federico Chiesa, ceduto alla Juventus nell'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato. Sono soltanto sette i punti raccolti nelle prime sei giornate e questi risultati avrebbero messo in discussione la posizione del tecnico, Beppe Iachini, che ora rischierebbe l'esonero.

Iachini sarebbe a rischio

In casa Fiorentina la posizione del tecnico Beppe Iachini sarebbe a serio rischio. I risultati ottenuti nella prima parte della stagione non sono stati molto soddisfacenti rispetto a quelle che erano le aspettative. Per questo motivo, il patron Rocco Commisso starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di poter cambiare. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata la brutta sconfitta subita domenica allo stadio Olimpico contro la Roma per 2-0. Una partita praticamente senza storia, molto più di quanto potrebbe dire il risultato, con i viola che non sono stati praticamente mai pericolosi. Qualche perplessità l'avrebbe lasciata anche il modo in cui è stata schierata la squadra, senza una prima punta nonostante a disposizione ci fossero Vlahovic, Cutrone e Kouamé, puntando su una coppia atipica: Callejon-Ribery.

Bisognerà vedere se il club deciderà di attendere domenica, in vista del match di scena allo stadio Franchi di Firenze, contro il Parma, o se la decisione verrà presa già nelle prossime ore. Pare probabile. però, che la società attenda la sosta per le Nazionali per poter decidere con calma anche su un possibile sostituto di Iachini.

I possibili nomi per sostituirlo

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i collaboratori di Rocco Commisso stanno valutando tutte le opzioni. Trovare un traghettatore per sette mesi o cercare la figura alla quale affidare con anticipo il percorso di rilancio futuro? In questo senso, decisivo potrebbe essere anche la disponibilità del nome in cima alla lista della società toscana.

Si tratta di Maurizio Sarri, il grande sogno dei viola per cercare quel definitivo salto di qualità per competere ai vertici del campionato. Il tecnico sta lavorando per liberarsi definitivamente dalla Juventus e questo potrebbe facilitare anche un eventuale accordo.

Qualora non si dovesse trovare un accordo sull'ex allenatore di Napoli e Juve, che sarebbe indeciso sul fatto di intraprendere una nuova avventura a stagione in corso, la Fiorentina potrebbe decidere di puntare o su un traghettatore come il tecnico della Primavera, Alberto Aquilani.