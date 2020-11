L’Italia sarà impegnata, questa sera, mercoledì 11 novembre, a Firenze per un’amichevole contro l’Estonia. Obiettivo importante per gli Azzurri, nonostante non si tratti di uno scontro con i 3 punti in palio: gli uomini del CT Roberto Mancini sono infatti in corsa per entrare tra le teste di serie per il sorteggio dei raggruppamenti di qualificazione per il prossimo Mondiale che si svolgerà in Qatar nel 2022. Il traguardo verrà raggiunto se gli Azzurri saranno tra le migliori dieci europee del Ranking FIFA. Gli avversari di questa sera, sono al 109esimo posto in graduatoria, una sconfitta sarebbe dunque altamente negativa.

Attualmente la Nazionale è settima e con due successi nelle prossime tre partite (Estonia, Bosnia Herzegovina e Polonia) potrebbe raggiungere l’obiettivo.

Indisponibili in crescita

I problemi, però, in casa Italia non mancano, specialmente a causa del coronavirus. Dopo la situazione che riguarda gli isolamenti fiduciari predisposti dalla Asl per Acerbi, Barella, Biraghi, Castrovilli, Cristante, D’Ambrosio, Immobile, Mancini, Lorenzo Pellegrini e Spinazzola, il CT Roberto Mancini (risultato positivo al Covid) dovrà rinunciare anche all’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo e al difensore del Genoa Domenico Criscito. Il primo ha un problema agli adduttori e non si è nemmeno presentato a Coverciano, il secondo ha, invece, lasciato il ritiro, senza però motivazioni ufficiali.

Gli azzurri a disposizione di Alberico Evani

Alberico Evani, che sta sostituendo Mancini, ha lavorato, infatti, con Bastoni, Belotti, Bernardeschi, Calabria, Cragno, Di Lorenzo, El Shaarawy, Emerson, Gagliardini, Grifo, Lasagna, Orsolini, Pellegri, Luca Pellegrini, Pessina, Sirigu, Soriano, Tonali e Zaccagni, ai quali si sono aggiunti Berardi, Bonucci, Chiesa, Donnarumma, Ferrari, Florenzi, Insigne, Jorginho, Kean, Locatelli e Meret.

Lasagna centravanti

Ipotizzando la probabile formazione che scenderà in campo potrebbe esserci spazio per il portiere del Torino Sirigu fra i pali; difesa a quattro con D’Ambrosio ed Emerson terzini e Di Lorenzo e Bastoni come inedita coppia centrale. Il difensore del Napoli ha ricoperto questo inedito ruolo nella passata stagione in alcune partite per l'assenza di Koulibaly.

Soriano, Tonali e Gagliardini a centrocampo; Bernarneschi e Grifo a supporto della punta dell’Udinese Lasagna. Si tratterebbe di un’Italia fortemente sperimentale così come accaduto nell’amichevole di ottobre con la Moldavia. Importante chance concessa al fantasista della Juventus che non sta attraversando uno dei suoi periodi migliori.