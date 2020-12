Il successo della Juventus contro il Torino rilancia le ambizioni in campionato della squadra bianconera. Attualmente i giocatori di Pirlo sono quarti in classifica, a sei punti dal Milan capolista. Le prossime partite di campionato da qui alla pausa natalizia saranno evidentemente importanti per provare ad accorciare la distanza dalla vetta della Serie A. Diverso invece è il discorso per il Torino, attualmente in zona retrocessione con appena sei punti in classifica. Gli uomini di Giampaolo nel derby contro la Juventus hanno tenuto botta fino al 70esimo, quando la squadra di Pirlo ha schiacciato il Torino nella sua area.

L'iniziale vantaggio nel primo tempo dei granata da parte di N'Koulou è stato dapprima recuperato da un gol di Mckennie, nei minuti finali è arrivato il vantaggio bianconero con Bonucci. Molto critico nei confronti dei suoi giocatori è stato il presidente del Torino Urbano Cairo, che in un'intervista a Gr Parlamento non ha nascosto il suo disappunto. Ha infatti dichiarato: "I gol subiti nel derby sono fotocopia, non si possono prendere".

Urbano Cairo sulla sconfitta del Torino nel derby contro la Juventus

Il presidente del Torino Urbano Cairo, in un'intervista a GR Parlamento, si è soffermato sul tonfo granata nel derby della Mole. Il patron ha stuzzicato la sua squadra soprattutto sulla modalità in cui ha subito i due gol. Realizzazioni che sono arrivate sempre su cross dalla fascia destra da parte di Cuadrado.

Cairo ha poi sottolineato che nei momenti di difficoltà bisogna ancora di più. Ha poi voluto giustificare in parte la sua squadra dichiarando: "Nel derby avevamo pochi cambi a disposizione, magari gente fresca avrebbe potuto dare il suo contributo". I granata infatti sono calati nell'ultima parte del match, complice anche l'impatto psicologico del gol del pareggio di Mckennie.

Urbano Cairo si è detto fiducioso per il proseguo della stagione del Torino

Il massimo dirigente del Torino ha poi invitato tutti a mettere più impegno e voglia, solo così si può tornare a raccogliere qualcosa di positivo. Urbano Cairo si è poi detto ottimista del futuro della sua squadra in Serie A. Ha chiuso infatti la sua intervista dichiarando: "Ho fiducia che la situazione possa migliorare".

Le prossime quattro partite di Serie A saranno importanti per capire l'eventuale crescita nella prestazioni della squadra di Giampaolo. Sabato 12 dicembre alle ore 18:00 allo stadio 'Grande Torino' arriva l'Udinese, un vero e proprio scontro diretto. Giovedì 17 dicembre invece ci sarà la difficile trasferta con la Roma, per poi affrontare domenica 20 dicembre e mercoledì 23 dicembre rispettivamente il Bologna ed il Napoli.