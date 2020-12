Il successo contro la Sampdoria consolida il Milan al primo posto in classifica in Serie A. Grandi meriti vanno evidentemente attribuiti a Zlatan Ibrahimovic, che sta contribuendo non solo dal punto di vista realizzativo ma anche in mentalità ai risultati della squadra di Pioli. Proprio lo svedese è stato uno dei temi di discussione affrontati dall'agente sportivo Mino Raiola in un'intervista al giornale sportivo torinese Tuttosport. Il procuratore ha voluto tirare le orecchie alla Juventus sottolineando come avrebbe potuto prendere Ibrahimovic lo scorso Calciomercato. Ha infatti dichiarato: "La Juventus avrebbe fatto bene a prendere Ibrahimovic in estate".

Secondo Raiola lo svedese sarebbe stato il partner perfetto di Cristiano Ronaldo, i due avrebbero coesistito benissimo grazie alla sapiente gestione di Andrea Pirlo. Ha infatti dichiarato: "Mettere due primedonne non sarebbe stato un problema". Secondo l'agente sportivo il Milan è attualmente la squadra da battere grazie ai gol di Ibrahimovic. Lo svedese, a parere di Raiola, avrebbe potuto realizzare più gol in Serie A in questo inizio stagione se non fosse stato fermato dall'ultimo infortunio che ha subito.

Mino Raiola su Zlatan Ibrahimovic

Raiola ha proseguito i suoi elogi a Zlatan Ibrahimovic dichiarando: "Si tratta del giocatore più completo della storia del calcio, ha il talento di Messi e la forza fisica di Cristiano Ronaldo". In merito al suo possibile rinnovo con il Milan, Raiola ha dichiarato che c'è la possibilità che lo svedese rimanga in rossonero, ma la società dovrebbe far chiarezza già in inverno.

Se così non fosse il giocatore sarebbe comunque tranquillo: "Uno come Ibrahimovic non ha parola di nulla", ha chiuso Raiola. Altro argomento di discussione dell'intervista è stato Paul Pogba. Il centrocampista francese sembra infatti destinato a lasciare il Manchester United. A tal riguardo Raiola ha dichiarato: "Inutile girarci intorno, Pogba a Manchester è infelice e non riesce ad esprimersi come ci aspetterebbe da lui e come lui vorrebbe".

Mino Raiola su Paul Pogba

L'agente sportivo ha sottolineato che il nazionale francese ha un contratto in scadenza a giugno 2022, ma secondo Raiola la decisione migliore per il Manchester United e per il giocatore è la cessione a gennaio. Ha poi aperto alla possibilità di un ritorno del francese alla Juventus, società in cui è cresciuto dal punto di vista professionale ed umano.

Raiola ha poi ricordato come il centrocampista abbia un rapporto eccellente con alcuni suoi ex compagni alla Juventus. Attualmente però, come sottolineato dall'agente sportivo, sono poche le società che possono permettersi Pogba dal punto di vista del cartellino e dell'ingaggio.