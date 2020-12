Martedì 22 dicembre è stata una giornata importante per il Napoli. Il Collegio di Garanzia del Coni ha annullato la sanzione del Giudice Sportivo comminata alla società campana dopo non essersi presentata nel match di campionato contro la Juventus in ottobre. Restituito quindi il punto di penalizzazione e soprattutto è stato deciso di rigiocare la partita Juventus-Napoli. Un successo del presidente De Laurentiis, che si era detto fiducioso sulla sentenza. Una notizia però smorzata in parte dell'audio che in queste ore sta girando sul web e che riguarda il direttore della comunicazione del Napoli Lombardo ed il capitano Lorenzo Insigne.

Argomento della discussione l'espulsione comminata al nazionale italiano in Inter-Napoli per aver utilizzato parole pesanti nei confronti dell'arbitro Massa. Quest'ultimo infatti aveva decretato un rigore a favore dei nerazzurri. Nell'audio fra Lombardo ed Insigne emerge come il direttore della comunicazione inviti il capitano a non rivolgersi così all'arbitro. Inoltre si evince come il dirigente campano abbia confermato al nazionale italiano il lancio sul social network dell'hashtag #controlliamomassa.

Lorenzo #Insigne e Nicola Lombardo non si accorgono di essere in diretta prima della conferenza stampa di presentazione del calendario del #Napoli e l'HOC azzurro "richiama" il capitano.



"Se sei il capitano non dici "Vai a cagare all'arbitro"" 😂 pic.twitter.com/mSFcx3XJLq — Salvatore Amoroso (@salv_amoroso) December 21, 2020

Il tweet con hashtag #controlliamomassa

In queste ore sta girando sul web l'hashtag #controlliamomassa, un iniziativa come spiega anche il giornalista sportivo Alvino (noto tifoso del Napoli) "Per far sì che l’uniformità di giudizio accompagni ogni decisione arbitrale invito tutti a seguire le direzioni di gara del sig.

Massa per controllare se adotta sempre lo stesso comportamento di fronte alle offese verbali o gestuali". Nello stesso tweet il giornalista sportivo invita tutti a retwittare il post così da far girare l'intenzione. Ovviamente non sono mancate le polemiche dopo questa iniziativa, che dall'audio che sta girando sul web sembra sia partita proprio dal direttore della comunicazione del Napoli.

Un utente ha scritto: "Cavolo, una vera e propria intimidazione delinquenziale. Complimenti. Tra l'altro su ordine del responsabile comunicazione della società Napoli Calcio. Bravi. Un'altra pagina nera per il calcio italiano".

#controlliamomassa Per far sì che l’uniformità di giudizio accompagni ogni decisione arbitrale invito tutti a seguire le direzioni di gara del sig. Massa per controllare se adotta sempre lo stesso comportamento di fronte alle offese verbali o gestuali. Se d’accordo retwitta. — Carlo Alvino (@Carloalvino) December 17, 2020

La decisione del Collegio di Garanzia su Juventus-Napoli

Il lancio del tweet e hashtag controlliamomassa è un'iniziativa che parte appena dopo Inter-Napoli e che sta evidentemente girando su gran parte dei social.

Intanto però dopo la delusione per le sconfitte contro l'Inter e Lazio per il Napoli arriva una bella notizia dal Collegio di Garanzia del Coni. Juventus-Napoli si rigiocherà, decade quindi la sanzione del Giudice Sportivo che aveva comminato la sconfitta a tavolino per i campani ed il punto di penalizzazione in classifica. Da decidere ancora la data nella quale si rigiocherà il match.