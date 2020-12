La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle protagoniste del mercato. La società bianconera infatti sarebbe pronta ad investire molto, regalando al tecnico Pirlo quelle alternative di cui attualmente necessita per far riposare i titolari. Si cerca infatti un difensore centrale ma soprattutto un centrocampista ed un innesto nel settore avanzato. I principali nomi accostati alla Juventus sono quelli di Boateng, Pogba e Milik. La società bianconera però dovrà cercare di rinforzare anche l'under 23, che in questa stagione si candida almeno per un posto nei playoff nel campionato di Serie C. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il primo acquisto di gennaio potrebbe essere il difensore centrale classe 2000 Davide De Marino.

Cresciuto nel vivaio bianconero, nelle ultime stagioni si è affermato nella Pro Vercelli. Una crescita evidente che starebbe portando la Juventus ad investire su di lui. Il suo arrivo potrebbe portare alla cessione di Luca Coccolo.

Davide De Marino il possibile primo acquisto di gennaio

La Juventus avrebbe individuato in Davide De Marino il rinforzo ideale per l'under 23 guidata dal tecnico Lamberto Zauli. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti la società bianconera starebbe chiudendo l'acquisto del giovane classe 2000 per una somma di circa 350 mila euro. L'eventuale arrivo del centrale attualmente alla Pro Vercelli potrebbe portare alla cessione in prestito di Luca Coccolo. Nonostante il classe 1998 abbia firmato recentemente il rinnovo di contratto, è probabile che la Juventus lo ceda temporaneamente (magari in Serie B).

L'idea infatti è fargli accumulare esperienza in un campionato più competitivo delle Serie C. De Marino potrebbe essere l'unico rinforzo di gennaio per l'under 23 di Zauli, considerando la rosa competitiva che ha a disposizione il tecnico.

Il mercato della prima squadra

Gran parte del lavoro sul mercato da parte della Juventus sarà dedicato evidentemente alla prima squadra.

La società bianconera infatti potrebbe dapprima dedicarsi alle cessioni e successivamente investire. I principali indiziati a lasciare Torino sono Sami Khedira e Federico Bernardeschi. Il centrocampista tedesco dovrebbe rescindere il suo contratto. Su di lui ci sarebbe l'interesse di Everton e Tottenham ma non è escluso un ritorno in Germania. Piace infatti allo Stoccarda.

Per quanto riguarda invece il nazionale italiano, anche per lui potrebbe definirsi un trasferimento nel campionato tedesco. Ci sarebbe infatti il Borussia Dortmund interessato al centrocampista offensivo. La Juventus potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto a 30 milioni di euro.