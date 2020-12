La Juventus a gennaio dovrebbe ritoccare il suo organico, soprattutto per sistemare quei ruoli che necessitano di alternative valide ai titolari. Si parla di un possibile rinforzo nel ruolo di terzino sinistro e di un innesto a centrocampo. Altra esigenza potrebbe essere una punta che possa essere un'alternativa ai vari Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Alvaro Morata. In questo senso negli ultimi giorni si è parlato di un possibile approdo a Torino a parametro zero del brasiliano Hulk. Il classe 1986 già diversi anni fa fu accostato alla società bianconera ma nel 2016 decise di fare un'esperienza professionale in Cina, allo Shanghai SIPG.

A fine dicembre l'ex Porto andrà in scadenza di contratto con la società asiatica e non sarebbe intenzionato a rinnovare il suo contratto. L'obiettivo sarebbe quello di ritornare in Europa. Si è parlato negli ultimi giorni di un interesse della Juventus ma, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, per il classe 1986 è più probabile un'esperienza in Inghilterra e in particolare al Wolverhampton.

Hulk nel mirino del Wolverhampton

La punta brasiliana Hulk, dopo quattro stagioni nel campionato cinese, sarebbe pronto a ritornare in Europa. Secondo indiscrezioni, il classe 1986 che andrà in scadenza di contratto con lo Shanghai SIPG il 31 dicembre 2020, potrebbe diventare un nuovo giocatore del Wolverhampton (nella società inglese arriverebbe a gennaio a parametro zero).

Hulk avrebbe chiesto alla società inglese un contratto di circa 2,5 milioni di euro, una somma importante che però il Wolverhampton dovrebbe garantirgli senza problemi. D'altronde arriverebbe a parametro zero, inoltre gli inglesi hanno una solidità finanziaria invidiabile. Nonostante le voci in arrivo dall'Inghilterra, si era parlato anche di un interesse della Juventus per il classe 1986.

Ipotesi probabilmente da escludere per le richieste d'ingaggio del giocatore ma anche perché la società bianconera vorrebbe investire su giocatori più giovani.

Il mercato della Juventus

Oltre al presunto interesse per Hulk, la Juventus segue sempre Arkadiusz Milik del Napoli. La punta ex Ajax andrà in scadenza di contratto a giugno 2021 ma vorrebbe lasciare la società campana per giocare in previsione degli Europei 2021.

Oltre all'attaccante, piacciono Emerson Palmieri del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United. Prima di parlare di eventuali acquisti sarà necessario concretizzare delle cessioni. I principali indiziati a lasciare Torino sono Sami Khedira e Federico Bernardeschi. Il tedesco potrebbe finire in Inghilterra (piace ad Everton e Tottenham) mentre il nazionale italiano interesserebbe al Borussia Dortmund. La Juventus starebbe lavorando anche alle cessioni definitive dei vari Douglas Costa, Rugani e De Sciglio, attualmente in prestito rispettivamente al Bayern Monaco, al Rennes e al Lione.