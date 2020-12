Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione di calciomercato è Radja Nainggolan. Il centrocampista belga sembrava destinato all'addio già questa estate ma il club nerazzurro non ha voluto saperne di lasciarlo andare in prestito. E anche a gennaio la richiesta sarà sempre la stessa: potrà andare via ma lo farà solamente a titolo definitivo. Il club che resta fortemente interessato a lui è il Cagliari, anche per un legame extra calcistico esistente tra il Ninja e la città di Cagliari.

Cagliari sempre su Nainggolan

Il Cagliari sarebbe pronto a tornare su Radja Nainggolan nella prossima sessione di Calciomercato.

Il centrocampista belga ha già giocato lo scorso anno in Sardegna tornando sui livelli ammirati a Roma, mettendo a segno sei reti e collezionando sette assist. Per questo motivo i sardi già questa estate hanno insistito per provare a riportarlo a casa senza successo. L'Inter, infatti, non si è smossa dalla propria richiesta di cederlo solamente a titolo definitivo, mentre il club di Tommaso Giulini lo voleva in prestito al massimo con diritto di riscatto.

In questi mesi, però, il classe 1988 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio nello scacchiere tattico di Antonio Conte, venendo spesso relegato in panchina, se non in tribuna per problemi fisici e non solo visto che l'allenatore lo ha lasciato a casa anche domenica, in occasione della sfida contro il Cagliari alla Sardegna Arena, nonostante fosse pienamente recuperato.

Il direttore sportivo dei rossoblu, Pierluigi Carta, ai microfoni di Videolinea non ha chiuso le porte ad un ritorno del belga ma ha sottolineato la complessità dell'affare: "Quest'estate i presupposti non c'erano, diversamente Nainggolan sarebbe stato qui. Ci lega un aspetto emotivo particolare, ma quello economico non deve andare in secondo piano.

Il mister come tutti non si è riassegnato. Sarebbe un top player. Qualcosa in ingresso dovrà essere fatta ma è presto per tirare le somme".

La trattativa tra Inter e Cagliari

L'Inter non sembra volersi smuovere dalla posizione assunta in principio: Radja Nainggolan andrà via soltanto a titolo definitivo, aprendo al prestito soltanto con l'obbligo di riscatto.

La valutazione si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro ma i nerazzurri sarebbero pronti ad inserire il Ninja in un'operazione che veda il coinvolgimento di Alessio Cragno, che sarebbe stato individuato come il potenziale erede di Handanovic. A favore dei rossoblu sarebbe previsto anche un conguaglio economico vista la diversa valutazione dei due cartellini, con l'estremo difensore che rimarrebbe in prestito fino a giugno, quando poi raccoglierà l'eredità di Handanovic.