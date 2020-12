La giornata di martedì 22 dicembre per la Juventus si è rivelata pesante sia dal punto di vista giuridico che da quello sportivo. Dapprima il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni che ha confermato che Juventus-Napoli va rigiocata, in serata invece è arrivata la sconfitta all'Allianz Stadium di Torino contro la Fiorentina per 3 a 0. La pausa per le festività natalizie servirà quindi a tutto l'ambiente bianconero per resettare questi primi mesi di stagione e per provare a ripartire più carichi già dal 3 gennaio nel match di campionato contro l'Udinese. Intanto però proseguono le indiscrezioni di mercato riguardanti non solo i giocatori ma riferite anche ad alcuni dirigenti, in particolar modo al direttore sportivo bianconero Fabio Paratici.

Secondo la stampa inglese infatti il dirigente piacentino sarebbe uno degli obiettivi del Manchester United. La società inglese infatti è pronta a ripartire con un nuovo progetto sportivo e starebbe pensando di affidarsi a Paratici come nuovo direttore sportivo.

Fabio Paratici interessa al Manchester United

Il Manchester United in vista della prossima stagione sarebbe pronto ad effettuare diversi cambiamenti. In primis partendo dalla dirigenza, l'idea infatti è affidarsi ad un nuovo direttore sportivo. Nella lista dei candidati ci sarebbero Luis Campos, Paul Mitchell, Mark Overmars e soprattutto Fabio Paratici. Il dirigente bianconero fra l'altro ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e potrebbe decidere di non rinnovare il suo contratto con la Juventus. Il Manchester United rappresenterebbe un'opportunità professionale importante, in una società ambiziosa e pronta ad investire molto sul mercato.

Con Paratici potrebbe finire al Manchester United anche il tecnico attualmente alla Lazio Simone Inzaghi. Quest'ultimo infatti ancora non ha rinnovato il suo contratto con la società di Lotito e si parla molto di un suo possibile addio a fine stagione.

Il mercato della Juventus

Indipendentemente dalla conferma o dall'addio di Paratici, la Juventus dovrà necessariamente attingere al mercato già a gennaio per garantire valide alternative al tecnico Pirlo.

La sconfitta contro la Fiorentina potrebbe essere decisiva per le ambizioni scudetto della squadra bianconera. In ogni caso già da gennaio potrebbero arrivare degli innesti importanti. Si parla soprattutto del possibile acquisto di Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto. Allo stesso tempo non è escluso un investimento su un difensore centrale e su una punta.

Soprattutto nel settore avanzato c'è l'esigenza di un'alternativa valida ad Alvaro Morata.