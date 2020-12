La Juventus a gennaio potrebbe decidere di regalare al tecnico Andrea Pirlo un'altra punta. I soli Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala potrebbero non essere sufficienti per fronteggiare una seconda parte di stagione ancora più impegnativa rispetto alla prima parte. Per questo alcune indiscrezioni di mercato parlano di una sorta di casting per il settore avanzato, con i nomi più chiacchierati che rimangono quelli di Milik, Llorente, Giroud e Pavoletti. L'ex Ajax difficilmente arriverà a gennaio in quanto il Napoli chiede 20 milioni di euro per il suo cartellino, inoltre a giugno 2021 potrà liberarsi gratis.

Più facile arrivare allo spagnolo, anche lui in scadenza di contratto con la società campana la prossima estate. De Laurentiis potrebbe liberarlo diventando quindi un'occasione di mercato per la Juventus. Impresa ardua anche l'acquisto della punta francese: il Chelsea lo considera un giocatore importante. Nelle ultime ore però si parla molto del possibile approdo a Torino di Leonardo Pavoletti. La punta del Cagliari potrebbe arrivare in prestito, un eventuale arrivo che troverebbe l'approvazione anche dal figlio del vice presidente della Juventus Pavel Nedved Junior.

Pavoletti potrebbe arrivare in prestito dal Cagliari

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe investire a gennaio sulla punta del Cagliari Leonardo Pavoletti.

Il giocatore toscano arriverebbe in prestito, mentre la società bianconera potrebbe girare con la stessa formula il giovane terzino destro Reynolds al Cagliari. Si parla infatti di una Juventus vicinissima all'acquisto del talento americano del Dallas Fc, che potrebbe fare esperienza nel campionato italiano proprio nella società sarda. L'eventuale arrivo in prestito di Pavoletti alla Juventus ha trovato l'approvazione del figlio di Pavel Nedved, che in una storia su Instagram ha scritto: "Leonardo Pavoletti, ti aspettiamo".

La punta del Cagliari arriverebbe come vice Morata, anche se come caratteristiche tecniche è diverso rispetto allo spagnolo. Il giocatore toscano è molto fisico ed è bravo a dare profondità alla squadra. Morata invece è un giocatore veloce, ma con una buona fisicità.

Il mercato della Juventus

Si parla del possibile arrivo di una punta, ma la Juventus potrebbe investire anche su un centrocampista.

Il giocatore avvicinato alla società bianconera in questi giorni è il centrocampista offensivo Rodrigo De Paul. La Juventus sarebbe pronta ad offrire due contropartite tecniche all'Udinese per arrivare al nazionale argentino: si tratta del difensore centrale Daniele Rugani e del centrocampista Manolo Portanova.