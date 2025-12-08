Ripartire dopo la sconfitta contro il Napoli e conquistare punti fondamentali per il cammino in Champions League. E' questo l'obiettivo della Juventus che si gioca molto delle proprie chance di qualificazione al prossimo turno europeo. Mercoledì ore 21:00, i bianconeri ospiteranno il Pafos che ha gli stessi punti in classifica. Spalletti conferma Yildiz e rilancia David in attacco.

3-4-2-1 per Spalletti, possibile chance per Kostic e David

Dopo l'esperimento del falso nueve contro il Napoli, mister Spalletti dovrebbe ritornare al 3-4-2-1 delle prime uscite.

La certezza risponde al nome di Kenan Yildiz che arriva da tre reti nelle ultime due partite di campionato. Il numero dieci dovrebbe comporre la trequarti con Conceicao, pronto a sostenere Jonathan David. Il canadese è chiamato ad una prova di grande spessore dopo l'infortunio di Vlahovic. Dalla panchina Openda e Zhegrova che potrebbero risultare soluzioni importanti a partita in corso.

A centrocampo si va verso la conferma del tandem formato da Locatelli e Thuram, anche se non è da escludere un'opportunità per Miretti che nelle ultime settimane si è ritagliato un ruolo importante. Sulle fasce spazio a Cambiaso e Kostic, in vantaggio su McKennie e Cabal. Infine, confermata la retroguardia a tre composta da Kalulu, Kelly e Koopmeiners; tra i pali confermato Di Gregorio tra i migliori della sfida del Maradona.

Pafos, Carcedo conferma Silva in attacco

Il Pafos ha collezionato sei punti nelle prime cinque giornate del girone di Champions League e punta ad un'altra prestazione importante per provare a strappare un risultato positivo anche contro la Juventus.

Per quanto concerne il possibile undici, mister Carcedo dovrebbe confermare il suo ormai collaudato 3-4-2-1. In attacco conferma per Anderson Silva che dovrebbe esser sostenuto da Quina e soprattutto Orsic che ha siglato l'unica vittoria della squadra cipriota contro il Villareal. In difesa spicca David Luiz; il centrale brasiliano guida con grande esperienza l'intero pacchetto arretrato ed ha dimostrato di essere sempre pericolo su calci piazzati come dimostra la rete siglata contro il Monaco nel 2-2 dell'ultima giornata.

Precedenti e statistiche

Non ci sono precedenti tra le due compagini in Champions League, con la Juventus che ha ottenuto sei vittorie nelle precedenti sfide contro squadre cipriote. L'ultima risale al doppio incrocio contro l'Apoel Nicosia datato 77-78.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Yildiz, Conceicao; David.

Pafos (3-4-2-1): Michail; Luckassen; David Luiz, Goldar; Bruno, Susic, Pepe, Dragomir; Quina, Orsic; Anderson Silva.