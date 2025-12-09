La Juventus attraversa un nuovo momento di difficoltà, un periodo complicato che continua a generare analisi, confronti e riflessioni da parte di ex calciatori e addetti ai lavori. Tra le voci più autorevoli che si sono espresse sulla situazione bianconera c’è quella di Marco Tardelli, intervenuto dagli studi Rai per commentare l’ennesima fase negativa della squadra. L’ex centrocampista, simbolo della Juventus e della Nazionale, ha sorpreso molti parlando della possibilità, per quanto remota, di un ritorno di Andrea Agnelli alla guida del club.

Le sue parole hanno immediatamente fatto discutere, perché toccano un tema a cui una parte della tifoseria è rimasta emotivamente legata. Tardelli ha infatti dichiarato: “Credo che potrebbe tornare Andrea Agnelli, non so se può tornare. Però ci servirebbe uno come lui”.

Le parole di Tardelli

Una frase che riapre un dibattito che sembrava ormai accantonato, vista la complessa eredità lasciata dall’ex presidente. Per Tardelli, tuttavia, Agnelli rappresenterebbe ancora oggi l’uomo capace di rimettere in carreggiata una Juventus che appare smarrita e incapace di trovare continuità. La sua analisi non è limitata alla nostalgia del passato, ma si fonda sulla percezione di una leadership che, secondo lui, manca all’interno della società.

L’ex calciatore non ha comunque ignorato gli errori del passato, ricordando con chiarezza che anche durante la gestione Agnelli non tutto era perfetto. A questo proposito ha aggiunto: “Anche se ha commesso degli errori, però era uno che c’era, era della famiglia. Gli altri non ci sono”. Una frase che sottolinea come, al di là delle scelte talvolta discutibili, Agnelli rappresentasse una presenza forte, quotidiana, percepita come un punto di riferimento. Una figura che Tardelli ritiene manchi nell’attuale fase societaria.

Parlando invece dell’andamento in campo, Tardelli si è soffermato anche sul lavoro di Luciano Spalletti, che continua a dover fronteggiare difficoltà di vario genere, tra infortuni, cali di rendimento e un ambiente che pretende risposte immediate.

Sul tecnico ha detto: “Una grande scossa non l’ha data, è riuscito a dare qualcosa di positivo intanto a Koopmeiners”. L’olandese, considerato un punto fermo del progetto bianconero, è uno dei pochi a mostrare una crescita costante, ma secondo Tardelli non basta per invertire la rotta di una squadra che fatica a trovare identità.

L’ex campione del mondo ha anche commentato la sconfitta subita contro il Napoli, una gara che la Juventus aveva inizialmente rimesso in equilibrio: “Poi probabilmente c’è stato, secondo me, qualche errore”. Errori che, nelle ultime settimane, sembrano diventati una costante e che spesso compromettono prestazioni in cui la squadra dà l’impressione di potersela giocare.

Recuperati Bremer e Rugani

Nel frattempo, i bianconeri cercano di ripartire preparando la delicata sfida contro il Pafos, un match che assume grande importanza per ritrovare fiducia e ordine. Le buone notizie arrivano dall’infermeria: Spalletti ha recuperato Bremer e Rugani, due elementi fondamentali per rafforzare un reparto difensivo spesso in emergenza. Il brasiliano, fermo da metà ottobre per la rottura del menisco, è tornato in gruppo ma dovrebbe partire dalla panchina, mentre Rugani, bloccato a metà novembre da un fastidio al soleo, è nuovamente a disposizione. Entrambi, tuttavia, dovranno ritrovare la migliore condizione prima di poter garantire continuità e solidità.