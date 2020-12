L'Inter, dopo il successo esterno per 3-2 contro i tedeschi del il Borussia Moenchengladbach, unica vittoria del girone fino a questo momento, sono ultimi nella classifica del gruppo B di Champions League con 5 punti all'attivo, ma hanno ancora qualche speranza di passare il turno e accedere agli ottavi di finale.

Prima di affrontare l'Inter di Antonio Conte sembrava fuori dai giochi, peraltro se avesse perso contro i tedeschi non avrebbe neppure avuto la possibilità di ottenere un piazzamento utile per la retrocessione in Europa League. Tuttavia, il gol di Darmian e la doppietta di Lukaku, hanno regalato la vittoria in Germania e danno così all'Inter la possibilità di credere nel "miracolo" qualificazione.

Per farlo occorrerà come condizione imprescindibile battere lo Shakhtar Donetsk e poi sperare nel risultato che arriverà da Real Madrid-Borussia Moenchengladbach.

L'intricato girone B

Senza dubbio il girone B di questa edizione di Champions League sta regalando continui colpi di scena. Lo dimostra la sconfitta subita dal Real Madrid di Zidane nella gara contro lo Shakhtar: gli ucraini hanno battuto 2-0i blancos, apparsi totalmente in affanno. Il Real - che aveva ceduto l'intera posta agli ucraini anche all'andata - ha perso troppi punti per strada e adesso si ritrova a lottare fino all'ultima giornata per raggiungere la qualificazione agli ottavi di finale. I blancos hanno collezionato 7 punti in un girone che sulla carta appariva agevole per la corazzata spagnola.

In questo momento a passare il turno sarebbero le due squadre rivelazione: Borussia Moenchengladbach, primo in classifica con 8 punti, e lo Shakhtar Donetsk, seconda classificata con 7 punti (gli stessi del Real, ma gli ucraini sono avanti negli scontri diretti). Situazione che verrebbe confermata se entrambe le partite dell'ultimo turno dovessero finire in parità.

Ma in realtà tutto è ancora in bilico: l'ultima giornata sarà infatti decisiva per tutte e quattro le squadre del raggruppamento.

L'Inter passa agli ottavi se...

I nerazzurri, colpevoli di aver sprecato troppe occasioni durante il loro cammino, si giocheranno le ultimissime possibilità di qualificazione contro lo Shakhtar il 9 dicembre a San Siro.

L'Inter sarà obbligata a vincere, non può permettersi nessun altro risultato. In caso di pareggio o di sconfitta la squadra di Conte saluterebbe definitivamente l'Europa.

La vittoria, però, potrebbe non bastare. Se Lukaku e compagni dovessero riuscire a ottenere i tre punti, a quel punto tutto dipenderà dalla contemporanea sfida tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach. Se infatti la gara fra spagnoli e tedeschi dovesse finire in parità, i nerazzurri non passerebbero il turno e verrebbe garantito loro soltanto l'accesso all'Europa League, in quanto chiuderebbero il girone al terzo posto.

Le combinazioni che porterebbero l'Inter agli ottavi

Se l'Inter vince contro lo Shakhtar e il 'Gladbach perde contro il Real Madrid si avrebbe questa classifica:

1) Real Madrid a 10 punti;

2) Inter a 8 punti;

3) 'Gladbach a 8 punti;

4) Shakhtar a 7 punti

In questo caso l'Inter passerebbe, perché ha gli scontri diretti a favore con i tedeschi (avendo pareggiato in casa e vinto in Germania).

Se l'Inter vince contro lo Shakhtar e il Real Madrid perde contro i tedeschi si avrebbe invece quest'altra ipotesi di classifica:

1) 'Gladbach a 11 punti;

2) Inter a 8 punti;

3) Shakhtar a 7 punti;

4) Real Madrid a 7 punti

In questo secondo caso l'Inter passerebbe, scavalcando il Real Madrid e gli ucraini (i quali andrebbero in Europa League, grazie alla doppia vittoria sul Real, che quindi saluterebbe clamorosamente l'Europa).

In sostanza si può concludere semplificando che, per passare agli ottavi di Champions, l'Inter deve necessariamente vincere e sperare che Borussia Moenchengladbach e Real Madrid non pareggino.